Monvínic no resisteix la pandèmia i tanca les seves portes

🍷 Durant els darrers 12 anys, hem volgut compartir amb vosaltres la nostra passió pel món dels vins, per la seva... Publicado por Monvínic en Miércoles, 30 de septiembre de 2020

L'emblemàtica vinoteca de Sergi Ferrer-Salat a Barcelona tanca definitivament les portes. Els rumors ja feia dies que eren constants a les xarxes fins que aquesta setmana els comptes oficials de Monvínic a les xarxes socials corroboraven el tancament, tant a Facebook com a Twitter i a Instagram.Tot i que no ho han explicitat, tot indica que la crisi econòmica causada per la pandèmia ha acabat d'enfonsar un projecte que, tot i ser un referent mundial, arrossegava pèrdues des de la seva obertura. El comunicat de Monvínic explicita que la seva botiga en linia, Monvínic Store , seguirà oberta. Ferrer Salat, hereu de la família fundadora dels laboratoris farmacèutics Ferrer, preparava fa uns mesos una incursió al sector de les llibreries.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor