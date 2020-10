«La mort de Guillem» suma més de 600.000 espectadors als Països Catalans

Máxima cuota anual para @apunt_media con un 6% de cuota en el día



L'estrena simultània de la pel·lícula sobre l'assassinat de Guillem Agulló, La mort de Guillem, el film documental , a les televisions públiques À Punt, TV3 i IB3 , en horari de màxima audiència d'aquest divendres, ha atret en conjunt 646.000 espectadors.TV3, amb un share de 17,6% i 430.000 espectadors, ha estat líder en aquesta franja. La cadena valenciana ha obtingut un 10,9% i 201.000 persones davant de la pantalla, contribuint així a ser la màxima quota anual amb un 6% de la quota del dia. Cal recordar que À Punt va reprendre les seves emissions a l'estiu del 2018 i la seva audiència habitual se situa habitualment en uns guarismes molt menors. L'especial amb els pares del jove antifeixista i independentista que es va emetre posteriorment també va registrar un alt seguiment.Per la seva part, IB3, la televisió balear, ha arrossegat 15.000 espectadors i un 4,4% de share.La cinta, dirigida pel barceloní Carlos Marqués-Marcet, es va estrenar fa uns dies al Festival de Cine de Màlaga i repassa l'assassinat d'Agulló a mans de Pedro Cuevas, l'autor confés. Retrata tot el judici, celebrat el 1995, així com les conseqüències socials i familiars que va comportar. La mort de Guillem forma part del projecte La lluita continua, que també inclou el llibre Guillem de Núria Cadenes Curiosament també aquest divendres, i coincidint amb l'estrena televisiva, el diari CRÍTIC publicava una entrevista amb un testimoni dels fets i detallava que “va ser una agressió, ell no s’hi va tornar. No vaig veure que Guillem portés cap puny americà. Per mi el que havia passat era molt clar: el va apunyalar gent feixista”.

