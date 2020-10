VÍDEO El missatge de Trump just abans de ser ingressat per coronavirus

Donald Trump se suma a la llista de grans dirigents que han negat el coronavirus i han caigut pressa de la malaltia. Aquesta nit el president dels Estats Units ha estat traslladat a l'hospital militar de Walter Reed on ja està ingressat . Poc després que se sabés la notícia, Trump ha compartit un vídeo en què s'adreça a la població just abans de marxar de la Casa Blanca agraint el suport:Al vídeo es veu un Trump un tant cansat però que assegura que està bé i que va a l'hospital per prevenir i assegurar que tot funciona bé. També explica que la primera dama està en bon estat.

