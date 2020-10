Pengen un retrat cap per avall de Felip VI a Vic per l'aniversari del discurs del 3 d'octubre

✊🏾Pengen un retrat de Felip VI cap per avall a La Pl Major de #Vic. L'acció s'emmarca dins les generalitzades mostres de rebuig que hi ha arreu, just avui que fa 3 anys de la vergonyosa declaració (feixista) d'un borbó al crit de 'a por ellos' contra PCatalans#3octResponemAlRei pic.twitter.com/kZLK5OGJXN — CDR Vic (@CDRepublicaVic) October 3, 2020

En el tercer aniversari del discurs fet per Felip VI el 3 d'octubre del 2017 després de les càrregues policials contra la ciutadania catalana que va anar a votar el dia del referèndum, la plaça major de Vic s'ha llevat el retrat del monarca penjat cap per avall. Es tracta d'una acció que reivindica el CDR de Vic:A la imatge també es pot veure que al centre de la plaça, just a sota del retrat, hi ha una guillotina. Segons expliquen a la piulada, l'acció s'emmarca dins les mostres de rebuig generalitzades en contra del Borbó. Especialment després del discurs que va fer el 3 d'octubre , una compareixença en la qual Felip VI va avalar la repressió policial de l'1 d'octubre i situava el Govern d'aquell moment "al marge de la democràcia". En una intervenció excepcional a La Zarzuela, va acusar la Generalitat de "trencar l'ordenament constitucional" i demanava preservar l'estat de dret a Catalunya. "És responsabilitat dels legítims poders de l'Estat garantir la vigència de l'estat de dret basat en la Constitució", afirmava després que les imatges de les càrregues policials als col·legis es fessin internacionals.

