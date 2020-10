El sindicat de metges registra una convocatòria de vaga a l'atenció primària a l'octubre

Un cartell reivindicatiu durant la vaga de 2018. Foto: Jonathan Oca

El sindicat Metges de Catalunya ha entrat a registre, aquest divendres al migdia, la convocatòria de vaga per al sector de l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) per als dies 13, 14, 15 i 16 d'octubre. Està cridat a la vaga tot el personal laboral i el personal funcionari dels Centres d'Atenció Primària, Centres d'Atenció Continuada i Urgent i Unitats d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. En aquesta convocatòria no estan cridats a la vaga el personal en formació, que ja tenen en marxa la seva pròpia lluita des de fa dues setmanes Segons ha pogut saber, la declaració de vaga es fa "atenent a què malgrat tots els esforços portats a terme i els requeriments constants realitzats a l'Institut Català de la Salut, no s'ha resolt la situació (límit) en la que es troba prestant serveis el personal de primària, que vol posar fi a la desprotecció i la incertesa en la forma de treballar, a les davallades retributives que ha patit en la darrera dècada, i que vol posa èmfasi en la defensa de la professió en la seva tasca diària sense renunciar als drets de conciliació i de descans, fent-los compatibles amb l'accessibilitat al sistema, que no vol dir la realització d'una visita mèdica".Concretament, insisteixen en el compliment dels acords a què van arribar treballadors i Departament de Salut el 29 de novembre de 2018 , i reclamen consensuar el temps per a les consultes presencials, virtuals, telefòniques i domiciliàries. Alhora, volen que s'estudiïn les càrregues assistencials per determinar les ràtios més òptimes.Comparteixen, també, algunes reivindicacions amb els metges residents (MIR), com és el cas de la lliurança efectiva després d'una guàrdia, així com l'increment de remuneracions i cotitzacions. El sindicat lamenta que des del 2010 hi ha hagut una "pèrdua salarial sostinguda" i que això ha facilitat la "fuga de professionals". Totes les exigències, per tal de ser complertes, hauran de comptar amb un "25% del pressupost general de Salut destinat a l'assistència primària", segons la convocatòria de vaga.La convocatòria de vaga s'anunciarà públicament demà, en roda de premsa, però el full del registre ha corregut com la pólvora entre els grups de facultatius de primària, que des del confinament han estat dels sectors més actius en les queixes sobre les seves condicions laborals i la qualitat del servei.

