Els metges residents (MIR) opten per continuar la vaga davant la manca de negociació

Més de mig miler deMIR s'han concentrat al Departament de Salut en la primera jornada d'una vaga de tres dies per reclamar millores formatives, laborals. Foto: Laura Fíguls/ACN

Els metges residents han finalitzat avui la segona setmana de vaga en protesta per les seves condicions laborals. Malgrat la imposició d'uns serveis mínims del 100% en les urgències, el sistema català de salut s'està veient afectat per la reducció d'hores d'aquests professionals en plena etapa de formació. Es tracta de la primera vaga del sector sanitari postconfinament i, tot i això, el diàleg entre les parts està sent gairebé inexistent: els MIR han assenyalat en diverses ocasions aquesta setmana que se senten menyspreats per la Conselleria de Salut liderada per Alba Vergés.Segons ha pogut saber, tot i que la convocatòria de vaga està fixada fins avui, 2 d'octubre, la intenció del col·lectiu mèdic és continuar-la, això sí, encara queda per decidir en quins termes: en dies concrets o, ara sí, de manera indefinida. En tot cas, ni aquest cap de setmana ni la setmana que ve no hi podrà haver vaga, ja que no l'havien demanat amb els 10 dies d'antelació requerits per llei. Els metges decidiran durant les pròximes hores si fer-la a partir del 13 d'octubre o a partir del 19, la data més possible.L'única oferta que asseguren haver rebut per part del Departament de Salut ha estat incrementar en 1,50 euros al dia les remuneracions, una proposta que ha sonat a "mofa" i que encara ha esperonat més les mobilitzacions que s'han viscut en diferents zones de les principals ciutats catalanes, això sí, majoritàriament allunyades dels centres de salut a causa de la prohibició del PROCICAT I encara que la vaga no tingui continuïtat, els MIR prometen seguir mobilitzant-se. Sofia Piera, una de les metgesses que ha liderat les protestes a Tarragona, es mostra satisfeta del seguiment a les convocatòries. També de la resposta dels partits polítics del Parlament a l'oposició. D'Alba Vergés, però, lamenta que els "esquiva" cada cop que hi van.La vaga afecta exclusivament els metges en període de formació, ja siguin de primer any o de quart, però en no tenir entitat jurídica el sindicat que està facilitant la convocatòria de les vagues està sent Metges de Catalunya. Tània Francesch, delegada sindical a Tarragona, lamenta la "falta de voluntat negociadora" de la patronal i de l'administració pública. Algunes de les reclamacions que motiven la vaga "no són ni econòmiques, són de sentit comú" i assenyala com a exemples "les lliurances després de 24 hores de jornada o incrementar el nombre de llits per descansar a les guàrdies".La delegada qualifica d'"inepte" la consellera Alba Vergés després que "s'aixequi" en reunions amb els MIR. "Ara el que toca és escoltar, t'has d'aguantar, perquè sense metges no hi ha sanitat".Francesch afegeix que els serveis mínims són "il·legals". "L'administració ho sap, és una situació perversa perquè hi ha dues sentències del Suprem que no hi ha d'haver serveis mínims en vagues dels MIR, però t'emplacen a fer la denúncia que pot trigar dos anys a resoldre's", afirma.En aquest sentit, recorda que aquests metges que van deixar de fer formació durant els pics de la Covid-19 i que ara per la vaga tornen a perdre hores d'aprenentatge seran els metges del futur. "Això té un cost per a la societat", explica. "Tindrem un problema important en uns anys, no tindrem metges perquè se'ls estan emportant altres països", conclou.D'altra banda, cada cop hi ha més "coaccions i amenaces" per part de les empreses proveïdores de salut cap als treballadors en vaga. A Tarragona, la situació és especialment acusada a la Xarxa Santa Tecla , on els residents denuncien haver rebut advertiments si deixaven d'atendre els seus torns de treball. "Existeixen problemes en pràcticament tots els centres", afirma Sofia Piera.Una de les principals "irregularitats" detectades pels MIR són que no es respecta ni tan sols l'ordre de serveis mínims per part de les empreses, a l'hora de convocar el comitè de vaga per consensuar els torns o intentar cobrir els torns amb metges adjunts i no directament amb residents.Per la seva banda, l'Institut Català de la Salut i la Unió i el Consorció de Salut i Social han assegurat que "treballem per a la millora de les condicions laborals dels MIR". A banda d'increments salarials, els metges residents reivindiquen millores en la formació ja que asseguren que en alguns centres no es compleixen els itineraris ni els guiatges per part d'adjunts, així com tampoc no es permet el trasllat marcat per la llei a altres centres durant uns mesos per facilitar l'aprenentatge d'altres especialitats. Alhora, l'assistència a congressos està sent impossible per la coincidència amb hores de treball.Les patronals ja han plantejat propostes en aquest sentit, però de moment no hi ha garantia que es puguin complir. Tampoc no hi ha acord en la quantitat d'hores a treballar per setmana -que poden superar les 60 en alguns casos malgrat que legalment no es permet que siguin més de 48-, ni les hores entre torns de treball de guàrdia. Piera es lamenta que en alguns punts "fins i tot ens posaven en un lloc pitjor del que estàvem". "Estem una mica decebuts", reconeix.

