VÍDEO Les xarxes socials s'acarnissen contra el nou fitxatge del Barça pels seus tocs amb la pilota

L'últim fitxatge del Barça, Sergiño Dest, ja ha après que tots els petits detalls a partir d'ara seran analitzats amb lupa. En un moment de la seva presentació, el lateral nord-americà ha tingut problemes per fer tocs amb la pilota i el vídeo ha corregut com la pólvora per les xarxes socials, on els usuaris s'han burlat de la seva habilitat.Tot i els problemes vistos en el vídeo, però, Sergiño Dest també ha realitzat trucs més vistosos en els quals ha demostrat el seu talent. Un d'ells, el més vistós, fins i tot ha estat compartit al compte oficial del club.Sergiño Dest, de 19 anys, és un dels laterals amb més projecció del món. El Barça va anunciar la seva incorporació procedent de l'Ajax aquest dijous. El jugador arriba al Camp Nou a canvi de 21 milions d'euros + 5 en variables i ha firmat un contracte de 5 temporades, amb una clàusula de 400 milions.

