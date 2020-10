«Les Tres Bessones» tornaran a la televisió amb una versió renovada

"Estic encantada d'assumir aquest gran repte de ressuscitar-les en aquesta nova era de transformació digital i revisió de valors. Les Tres Bessones es va inspirar en les meves filles a les pàgines d'una història i, més tard, van aparèixer en moltes emocionants reiteracions de dibuixos

Han de poder viure noves aventures per a una nova generació, tornant a viatjar als contes clàssics i descobrint personatges de la història, tal com van fer els seus pares".Fa 20 anys de l'estrena de la sèrie original, una creació infantil de la mà de Roser Capdevila, creadora gràfica. En aquesta nova seqüela de Les Tres Bessones ella hi participarà i en serà una de les supervisores.", ha explicat a Variety.Encara no hi ha cap data confirmada ni on es podrà veure aquesta nova etapa de les tres germanes. Brutal Media, però, recorda la fructífera trajectòria que va tenir la sèrie original amb més de 100 capítols traduïts i doblats a 35 idiomes arreu del món. Jordi Gasull, guionista de produccions com Tadeo Jones, serà l'encarregat de dirigir les noves trames de les bessones.