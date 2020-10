Citen com a investigat un agent de la Guàrdia Civil per l'agressió a Pesarrodona l'1-O

La jutge que investiga el cas del pallasso i exregidor de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona ha citat a declarar com a investigat el guàrdia civil que presumptament el va agredir amb una porra a l'escola Joncadella, al Bages, durant la celebració de l'1-O. La magistrada el cita pel proper dia 16 de novembre.Pesarrodona va declarar com a víctima de les càrregues policials el passat 7 de setembre i, en la seva declaració, va poder identificar l'agent que el va colpejar amb la porra a l'escola Joncadella. A conseqüència d'això, la jutge va demanar a la Guàrdia Civil que identifiqués aquest agent. Es tracta del vuitè agent de la Guàrdia Civil investigat al Bages i el primer de l'Escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada.Es dona el cas que la primera magistrada que es va fer càrrec d'aquest cas el va arxivar, però l'actual titular del jutjat d'instrucció número 2 de Manresa va revocar aquest arxiu al considerar que s'havien vulnerat els drets de Pesarrodona en no haver-lo permès declarar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor