Quatre passos que t'ajudaran a dormir millor

L'estrès, la incertesa, l'ús excessiu del mòbil... són només alguns dels factors que poden provocar insomni. No dormir bé ens fa estar més irritables, ser menys productius i, a la llarga, ens pot acabar provocant problemes de concentració, entre d'altres.Per això és important que descansem les hores que ens fan falta i que establim una rutina que ens ajudi a agafar el son. L'expert en aquesta temàtica Neil Stanley explica al The New York Post alguns passos que ens poden ajudar a dormir i que hem de començar 30 minuts abans de posar-nos al llit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor