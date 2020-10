Les mesures d'Ayuso només havien reduït cinc punts la mobilitat de Madrid

Eren fins ara efectives les mesures de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per limitar la mobilitat a Madrid? Les dades assenyalen que no ho serien gaire, ja que la mobilitat es va reduir menys durant la setmana passada -quan el govern regional va aplicar les primeres restriccions- que l'anterior. Tal com es pot comprovar en el gràfic inferior, la ciutadania ja havia començat a evitar moviments fins i tot abans que arribés la normativa de confinar determinades àrees.L'executiu d'Ayuso va implementar un confinament selectiu la setmana del 21 de setembre que va afectar a 37 àrees bàsiques de salut de Madrid i altres municipis de la comunitat en què viuen prop de 850.000 persones (un 13% de la població total), les quals només podien desplaçar-se per anar a treballar, a l'escola o algunes opcions més, a banda d'altres restriccions. Unes mesures que es van ampliar dilluns a vuit zones més.Tot i això, la limitació de moviments només va reduir la setmana passada la mobilitat en 4,7 punts a la capital espanyola i 5,3 punts al conjunt de la comunitat, respecte la setmana anterior. Així ho assenyala una eina del Ministeri de Transports que es va activar durant l'estat d'alarma per controlar els nivells de mobilitat a les grans ciutats i a nivell provincial i autonòmic.Segons aquesta, el nivell de mobilitat a Madrid va equivaldre la setmana passada, de mitjana, a un 60,8% de la mobilitat prèvia a la pandèmia, i un 70,4% al conjunt de la comunitat. La setmana anterior, els percentatges eren, respectivament, del 65,8% i el 75,8%, cosa que indica que la reducció va ser lleugera. I això que, quan Ayuso va aprovar les restriccions ja sabia que Madrid liderava la pandèmia a nivell europeu i triplicava la incidència estatal , cosa que ha portat el govern espanyol a imposar mesures més dràstiques i el confinament perimetral, amb l'oposició del govern regional A més, durant la setmana prèvia a les mesures d'Ayuso, la mobilitat ja s'havia reduït respecte l'anterior 4,7 punts a Madrid i 6,1 a nivell autonòmic. La ciutadania de la Comunitat de Madrid, per tant, ja havia disminuït els desplaçaments de mutu propi en major mesura del que posteriorment van aconseguir les restriccions. En tot cas, aquestes es van solapar a la reducció prèvia i, per això, la mobilitat ja ha caigut 11,4 punts a la comunitat en dues setmanes i més de 14, des de principi de mes. Per això, ja començaria a notar-se certa millora en els nivells de contagis.En el gràfic inferior es pot observar setmanalment quin va ser el nivell de mobilitat mitjà tant a Madrid com al conjunt de la regió, en dies laborables i en cap de setmana, durant el darrer mes. Aquí es pot constatar més clarament com la limitació dels desplaçaments ja era una constant durant tot el setembre i que les mesures d'Ayuso van fer variar poc la tendència prèvia a la baixa. En especial durant el cap de setmana, on la reducció de moviments ja s'havia donat sobretot els dies 19 i 20 de setembre, just abans de les restriccions.Què hauria passat sense aquestes mesures? Els desplaçaments s'haurien seguit reduint mantenint la tendència prèvia o s'hauria estancat en els nivells de la setmana del 14 de setembre? És difícil fer pronòstics, sobretot perquè no es disposa de dades sobre l'impacte en la mobilitat en les zones on es van aplicar les restriccions, per calibrar el seu impacte allí. En tot cas, no està clar, en realitat, que que ni els cinc punts de reducció de la setmana passada fossin a causa de les mesures governamentals.També és cert que, a mesura que cauen els desplaçaments, anar-los abaixant costa cada cop més, ja que implica deixar de fer activitats més complicades d'evitar. De fet, durant els dies de permís retribuït recuperable, en què només es podien fer activitats essencials, la mobilitat va equivaldre al 25%, cosa que situa un terra del qual és quasi impossible passar. I això que ara, els desplaçaments per anar a treballar -en feines no essencials- encara estan permesos.Pel que fa a les entrades i sortides de la Comunitat de Madrid, el nivell de mobilitat encara ha caigut més, passant de l'equivalent al 88,2% del nivell previ a la pandèmia a un 63,6%, en quatre setmanes. Tal com s'observa en el gràfic inferior, la caiguda és especialment accentuada els caps de setmana -amb desplaçaments no vinculats a la feina-, tot i que també ocorre, com amb la mobilitat general, que la tendència a la baixa ja era una inèrcia prèvia.La caiguda en la mobilitat intraprovincial amb origen a la Comunitat de Madrid va reduir-se 8,1 punts durant la setmana de les restriccions imposades per Ayuso a determinades zones, però la setmana prèvia havia caigut ja 9 punts sense necessitat de cap mesura legal. En aquestes dues setmanes, de fet, la província de Barcelona també ha limitat de forma similar la seva mobilitat cap a l'exterior (en 16 punts), amb una situació epidemiològica molt diferent i sense cap restricció del Govern, situant-se en un 73,6%. Només deu punts per sobre de la Comunitat de Madrid.El que sí que és cert és que Madrid ja era la setmana passada la gran ciutat de l'Estat amb un nivell de mobilitat més baix. El dimarts equivalia a un 62% del que ho era abans de la pandèmia, força per sota del 70% de Barcelona, en segon lloc, i molt lluny d'algunes que ronden el 90%. Pamplona, amb un 93%, se situa al capdavant, malgrat que Navarra és precisament el segon territori amb pitjor nivells d'incidència del coronavirus, cosa que hauria d'obligar a prendre mesures també.En tot cas, la diferència entre Madrid i Barcelona es deu a les restriccions d'Ayuso? Sembla difícil, ja que unes altres dades que analitzen la mobilitat, en aquest cas de Google , apunten que la reducció dels desplaçaments cap a la feina a la regió madrilenya, durant la darrera setmana, és 11 punts superior a la de la província de Barcelona -en relació a la situació prèvia a la pandèmia-. Això es podria deure a que el teletreball estigui més implementat a Madrid, cosa que explicaria part de la caiguda de la mobilitat: aquesta podria no deure's tant a una reducció de les interaccions socials d'oci com a majors cotes de treball a distància.

