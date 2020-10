Admesa a tràmit la querella contra la residència Sant Josep de Lleida per la mort de sis residents per Covid-19

El jutjat d'instrucció número 1 de Lleida ha admès a tràmit la querella presentada per sis famílies de residents de la Llar Sant Josep de Lleida que han mort per covid-19. Les famílies, representades per l'advocat Xavier Prats, acusen tant al centre com a la seva directora d'homicidi per imprudència, de delicte continuat d'omissió del deure de socors, delicte continuat d'atemptat contra la integritat moral i d'un delicte continuat contra els drets dels treballadors, per la mort dels seus familiars.Aquesta resolució no és ferma i la part denunciada pot presentar un recurs de reforma al mateix jutjat en un termini de tres dies.En la interlocutòria en què s'admet a tràmit la querella, el jutge ha acordat també que declari com a investigada la directora de la residència i que el centre presenti diversos documents requerits per Prats. Entre ells, per exemple, una llista de les persones que han accedit a la residència des del mes de setembre de 2019, a quins residents del centre se'ls va fer un PCR i quan així com quines comunicacions es van fer als familiars explicant quines mesures de prevenció s'havien pres.El jutge també demana que el centre especifiqui el material de seguretat i prevenció que es va comprar i quines empreses es va contractar per desinfectar el centre, entre d'altres.Un cop presentada aquesta documentació al jutjat, el jutge decidirà si cita a declarar algú més, a banda de la directora del centre.

