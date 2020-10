El suplicatori de Puigdemont, Comín i Ponsatí, bloquejat al Parlament Europeu

El suplicatori de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí va per llarg. La crisi del coronavirus ho ha aturat tot i l'activitat a l'Eurocambra encara no s'ha recuperat del tot. El Parlament Europeu busca "solucions tècniques" que garanteixin que tot el procediment compta amb la "confidencialitat" requerida. "Mentre no es pugui garantir la confidencialitat del procés no es tractarà cap suplicatori", apunten fonts de l'Eurocambra. El suplicatori es va activar al febrer, abans de l'emergència sanitària, i les previsions apuntaven que es podia aixecar la immunitat cap al juny com a molt d'hora, però la situació sanitària ha canviat tots els calendaris i fonts properes als tres eurodiputats apunten que tot plegat es podria allargar fins a principis de l'any vinent.La justícia de Bèlgica i Escòcia s'ha hagut d'adaptar a aquests canvis, i per això en el seu moment va ajornar les vistes sobre les euroordres de Puigdemont, Comín i Ponsatí fins que no es resolgués la qüestió de la immunitat. En el cas de Ponsatí, la vista per decidir sobre l'extradició s'havia de celebrar el 8 d'octubre però el jutge ha decidit ajornar-ho unes setmanes més, fins al 17 de desembre, a l'espera de veure si el Parlament Europeu ja ha decidit si permet que pugui ser jutjada a Escòcia. Fonts properes a l'exconsellera veuen poc probable que s'hagi resolt la qüestió en aquesta nova data i apunten que tot plegat es podria allargar fins al 2021.Ara com ara, només ha transcendit l'assignació del ponent que hauran de redactar l'informe sobre el suplicatori. És l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki, del grup conservador i reformista, on està integrat Vox. Aquest informe l'haurà de votar primer el Comitè d'Afers Jurídics i després passarà al ple, que també haurà de pronunciar-se en votació secreta. Fa pocs dies va transcendir que ja s'estava redactant aquest document, però fonts de la defensa de Puigdemont recorden que ells encara no han presentat escrits amb els seus arguments. "Ni el Parlament Europeu ni nosaltres tenim pressa", apunten.El president de la comissió, una de les més importants del Parlament Europeu, és Adrián Vázquez, de Ciutadans, que ja ha dit que serà "escrupolosament garantista" perquè ningú pugui utilitzar el procediment del suplicatori per "minar el bon nom de les institucions democràtiques europees". "No permetre que el suplicatori de Puigdemont es converteixi en un circ", afirmava Vázquez fa poques setmanes, en una informació recollida per eldiario.es El calendari del suplicatori no està fixat, més enllà que la propera reunió del Comitè d'Afers Jurídics serà els dies 26 i 27 d'octubre. No s'ha definit encara l'ordre del dia de la reunió i fonts properes als eurodiputats de JxCat sostenen que l'exigència de presencialitat i confidencialitat és el que està allargant el procediment a causa de la Covid-19. Fins a final d'any hi ha previstes quatre reunions més de la comissió. Fonts properes a Ponsatí diuen que és "poc probable" que el ple hagi votat sobre la immunitat abans de la propera vista fixada per la justícia escocesa.En tot cas, el Parlament Europeu només decidirà si aixeca la immunitat dels eurodiputats de JxCat, en cap cas analitzarà el fons de la qüestió ni prejutjarà els fets. Això serà decisió de la justícia escocesa, en el cas de Ponsatí, i de la belga, en el cas de Puigdemont i Comín. Els advocats dels tres eurodiputats són optimistes respecte al pes que pot tenir la sentència sobre Lluís Puig, que conclou que el Tribunal Suprem no és competent per demanar l'extradició dels dirigents independentistes. Si el jutge Pablo Llarena no era competent per demanar l'extradició de Puig, podria no ser-ho tampoc per demanar la de Puigdemont, Comín i Ponsatí.Durant tots aquests mesos, concretament des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el cas d'Oriol Junqueras del 19 de desembre, els tres eurodiputats han pogut exercir el seu càrrec amb normalitat. Gaudeixen d'immunitat a tot Europa -de fet, han fet actes a la Catalunya Nord- menys a Espanya, on el Suprem, que ja no va deixar sortir Oriol Junqueras de la presó per poder ser eurodiputat, manté activades les ordres de detenció ignorant les prerrogatives parlamentàries.

