El PSC es conjura per oferir solucions per a Catalunya «tocant de peus a terra»

Amb el 14 de febrer com a data de les eleccions fixada ja en el calendari, tots els partits entren ja de ple en context preelectoral. Els engranatges de cara a la campanya funcionen a tot drap i els missatges comencen també a sortir dels fogons. Aquesta tarda el PSC ja ha posat les bases del seu argumentari de la mà del ministre de Sanitat i secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, centrat en vendre la formació com a garantia de "bona gestió". Els socialistes catalans s'erigeixen en la garantia per oferir un programa que suposi solucions per a Catalunya "tocant de peus a terra".El PSC fa temps que assenyala els independentistes per no donar resposta als problemes que preocupen la ciutadania i per posar sobre la taula un projecte que consideren inviable. Illa ha advertit que en temps de la "política del tuit enginyós", cal "més racionalitat" que emoció i "ideologia". Així ho ha defensat en la inauguració de l'escola de tardor del PSC, celebrada telemàticament, un dels laboratoris d'idees del partit per encarar l'inici del curs polític. "A la gent se li ha d'explicar que no tot és possible, que hi ha coses que no poden ser. Se l'ha de tractar com una societat adulta perquè pugui escollir", ha assegurat.En aquest sentit, el ministre ha celebrat que finalment hi hagi data per a les eleccions i ha demanat centrat tots els esforços en la construcció d'un programa "sòlid", centrat en "l'acció política" i capaç de "persuadir" a favor d'una Catalunya "cohesionada". Es tracta, ha dit, d'oferir als ciutadans una proposta que calibri quins són els problemes que preocupen la ciutadania i ofereixi solucions "viables". A més, en ple context de pandèmia i d'obligada coordinació europea per gestionar la crisi, ha defensat que aquestes solucions s'han d'impulsar amb una "estreta col·laboració" amb el govern d'Espanya. Tot un missatge que transcendeix les fronteres catalanes en un moment de confrontació d'alt voltatge amb la Comunitat de Madrid per la resistència del PP a aplicar restriccions per frenar els contagis.Miquel Iceta tornarà a ser el candidat indiscutible, però Illa jugarà un paper determinant en la campanya. Primer perquè ell és precisament qui exemplifica aquesta connexió directa amb la Moncloa que el PSC pretén posar en valor, però també perquè es vol jugar la carta de la visibilitat que ha guanyat Illa durant la gestió de la pandèmia. De portes endins, el partit dona per fet que ell serà el relleu d'Iceta a mig termini.Durant la inauguració de l'escola de tardor, la portaveu i previsible número dos d'Iceta, Eva Granados, ha tornat a demanar que cal "girar full" a una etapa de "decadència" de la mà dels partits independentistes. Des del congrés del passat desembre, el PSC es reivindica com l'alternativa a un govern de JxCat i d'ERC, de qui ha advertit que tornaran a governar plegats si tenen la força suficient per fer-ho.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor