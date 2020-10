Sánchez amenaça la dreta amb prendre-li el control del Poder Judicial

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha amenaçat el PP amb prendre-li el control del Poder Judicial si no s'obre a negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial, bloquejada des de fa dos anys. Sánchez ha apostat per "trobar una sortida" a la renovació del govern dels jutges si els populars la continuen bloquejant "La majoria absoluta del Congrés hem de trobar una solució i una sortida", ha dit Sánchez, que ha afirmat que la Moncloa haurà de "prendre una decisió" si l'actitud del principal partit de l'oposició no canvia.Això es podria traduir en una reforma legal per forçar la renovació del Poder Judicial, presidit per Carlos Lesmes i amb una majoria conservadora nomenada pel PP de Mariano Rajoy. Sánchez ha tornat a exigir als populars el "desbloqueig" i ha lamentat que "cada cop que perden les eleccions" es neguin a permetre la reforma de la cúpula judicial espanyola. Aquest dimecres, de fet, el CGPJ ha fet nous nomenaments d'alguns dels càrrecs més importants del Tribunal Suprem.En una roda de premsa a Brussel·les després de la cimera europea d'aquest divendres, Sánchez ha advertit que utilitzar la pandèmia per "dividir" no "beneficia a ningú excepte a la dreta". Segons el president espanyol, hi ha preocupació entre els líders europeus per "l'ús partidista de la pandèmia".Pel que fa a la situació a Madrid, Sánchez ha alertat que la situació és d'"extraordinària gravetat" i ha insistit en la necessitat d'aplicar les restriccions de mobilitat. "Ens ho hem de prendre seriosament", ha advertit. Preguntat per l'examen sobre qualitat democràtica de la Comissió Europea, Sánchez ha celebrat que el resultat d'Espanya ha estat "notable". "Ens podem sentir orgullosos", ha dit.

