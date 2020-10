El cinema català i la reivindicació política

El cinema català (i en català) és un dels motors audiovisuals del país. Des de principis del segle XX, la creació de pel·lícules ha estat un dels puntals de la nostra cultura, amb molts entrebancs i irregularitats, tant d'inversió com de censura. Tot i això, la reivindicació política sempre ha estat molt present en la creació cultural catalana. Aquesta nit s'estrena La mort de Guillem, el film que explica l'assassinat de l'antifeixista Guillem Agulló. Arran d'aquesta estrena hem recopilat diverses pel·lícules destacades de reivindicació política i social a Catalunya:Vint-i-sis anys després de l'assassinat de Guillem Agulló, el País Valencià reviu els fets de 1995 en el marc del judici que va condemnar Pedro Cuevas, l'autor confés de l'homicidi d'Agulló, en el rodatge de la pel·lícula La mort de Guillem. L'Institut Ciutat de l'Aprenent de València es va convertir en el jutjat de Castelló on es va portar a terme el procés judicial. El film, dirigit pel barceloní Carlos Marques-Marcet, reprodueix bona part dels fets de 1993, quan assassinen Agulló i el judici posterior, a més de les conseqüències socials i familiars. Es podrà veure aquesta nit a TV3, IB3 i À Punt.Yanni Collado és el jove actor (i primer film que roda a la seva vida) que dona vida a Guillem Agulló, rodejat d'altres intèrprets professionals combinats amb altres debutants davant d'una càmera. Collado prové dels moviments socials valencians i assegura que "pel fet de ser de València, coneixes aquesta història" i malgrat que no havia actuat mai abans i tenia dubtes sobre si podria fer d'una figura com Guillem Agulló, per Collado "ha sigut un honor" tot i que quan fas coses així "t'estàs jugant el cap, però val la pena".

