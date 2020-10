El jutge de la violació múltiple de Sabadell afegeix dos processats més

El titular del jutjat d'instrucció número 2 dels jutjats de Sabadell, que instrueix la causa de la violació múltiple a una jove el febrer de 2019, ha afegit a l'auto de processament a dues persones més de les nou que es van detenir per aquest cas com a "possibles cooperados necessaris o cómplices" i n'ha recuperat les mesures cautelars.



El magistrat, a petició de l'Audiència de Barcelona, després d'acceptar les al·legacions de Fiscalia i l'acusació particular, ha decidit afegir aquestes dues persones que en l'auto de processament del passat mes de març van quedar exculpades.

D'aquesta manera, els dos nous processats, s'han incorporat als tres inicials, que figuren al sumari com a possibles autors, tot i que un d'ells està fugit des de fa més d'un any, i sobre el qual encara es manté l'ordre de detenció europea i internacional , i els altres dos en presó preventiva.El jutge també ha decidit recuperar les mesures cautelars que en un primer moment se'ls van imposar, i que al març se'ls hi van retirar. Així, hauran de lliurar el passaport, tenen prohibit marxar a l'estranger i compareixences periòdiques, cada divendres, al jutjat de guàrdia de la ciutat. En cas no complir-ho, tal com ha subratllat en la interlocutòria, "es poden adoptar mesures que restringeixin un major grau de llibertat”.A més, també ha decretat una fiança de 30.000 euros per cobrir les possibles responsabilitats civils que es puguin declarar i si no es fes, s'embargarien els seus béns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor