Coronavirus i avis: 6 pautes per prevenir els contagis amb els nets

Malgrat que els avis i les àvies són un dels col·lectius més vulnerables davant de la pandèmia, també són un dels pilars fonamentals de moltes famílies. Especialment a l'hora de cuidar els nets quan els pares no poden. Però més enllà d'això, també es fa difícil per avis i nets estar tant de temps separats.La doctora Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontologia de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, explica en una entrevista a Infosalus 6 pautes a seguir per poder mantenir la relació amb els més grans de casa amb el màxim de seguretat:1. Un bàsic: fer ús de les mascaretes i mantenir la distància de seguretat cada vegada que els nets visitin els avis. Extremar les mesures d'higiene si conviuen.2. Evitar que els avis i àvies realitzin tasques on s'hagi d'exposar a grups de persones nombrosos. Per exemple anar a recollir els nens i nenes a l'escola.3. Realitzar les trobades en espais ventilats. Una bona opció per veure els nets és fer passejos, anar al parc, etc.4. Si van en cotxe cal que portin la mascareta i mantenir una ventilació directa amb l'exterior.5. Rentar les mans amb freqüència. Sigui amb sabó o gels hidroalcohòlics.6. Ús d'altres formes de comunicació, com ara poden ser les trucades telefòniques, videoconferències o missatges de WhatsApp amb àudio i fotos.

