Mor un ciclista de 22 anys en xocar amb una furgoneta a Barcelona

Un ciclista ha mort aquest divendres al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. El sinistre ha tingut lloc a les 4.50 hores a la carretera de l'Arrabassada, a l'alçada del Passeig de la Vall d'Hebron.L'accident s'ha produït quan el ciclista i una furgoneta han impactat i com a resultat d'aquest impacte ha mort el conductor de la bicicleta, un jove de 22 anys. Aquesta és la onzena víctima mortal en sinistre de trànsit a Barcelona aquest 2020. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació.L'Ajuntament de Barcelona ha lamentat la mort d'aquest ciutadà, ha traslladat el condol a la família i els amics i ha refermat el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit a la ciutat.

