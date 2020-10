Grífols inverteix 390 milions per consolidar-se com a productor mundial de medicaments plasmàtics

Grífols solidifica el seu lideratge internacional com a productor comercial de medicaments plasmàtics. La farmacèutica catalana ha tancat la compra d'unes instal·lacions productives al Canadà i una xarxa d'onze centres de plasma als Estats Units per 460 milions de dòlars (uns 393 milions d'euros) a l'empresa Green Cross, del grup sud-coreà CG Pharma.En un comunicat, la companyia explica que l'adquisició forma part de la seva estratègia de creixement global, centrada a augmentar l'abastiment de plasma i potenciar l'expansió internacional.Les instal·lacions, a Mont-real, inclouen una planta de fraccionament de plasma amb 1,5 milions de litres de capacitat i dues plantes de purificació, d'albúmina i immuglobulina. L'import d'aquesta compra és de 370 milions de dòlars (316 milions d'euros) mentre que els onze centres de plasma s'han comprat per 90 milions de dòlars (77 milions d'euros). La farmacèutica té intenció de continuar reforçant la seva actual xarxa de centres.

