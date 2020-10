Junqueras podria participar en pràcticament tota la campanya si les eleccions fossin el 14 de febrer

El president d'ERC, Oriol Junqueras, podria participar en pràcticament tota la campanya electoral si les eleccions se celebren finalment el 14 de febrer. A partir del 30 de gener, Junqueras ja pot accedir a permisos penitenciaris, amb un màxim de 36 l'any, perquè haurà complert una quarta part de la condemna de 13 anys per sedició i malversació. El president del Parlament, Roger Torrent, ha dit avui que les eleccions seran, amb tota probabilitat, diumenge 14 de febrer, tal com va avançar ahir NacióDigital. L'anunci de Torrent ha agafat desprevinguda la consellera de la Presidència, Mertixell Budó, que ha lamentat "la manca de comunicació" entre el Parlament i el Govern. "Tindrem les explicacions oportunes de per què ha estat així", ha dit. Si les eleccions són finalment el 14-F, la campanya començarà el 29 de gener, un dia abans que Junqueras pugui obtenir permisos. Fonts republicanes confien que el líder d'ERC pugui participar activament de la campanya electoral.Els permisos de fins a 48 hores els ha d'aprovar el servei de classificació de la Secretaria de Mesures Penals, un organisme que depèn del Departament de Justicia. La petició l'ha de fer la junta de tractament de Lledoners. Si el permís és de més dies, l'ha d'aprovar el jutjat de vigilància penitenciària. Qui ja pot accedir a permisos a partir d'aquest divendres és Josep Rull. Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez també fa setmanes que tenen aquesta possibilitat. La resta de presos hauran d'esperar fins al 2021.

