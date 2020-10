Ayuso recorre el tancament de Madrid però les restriccions entraran en vigor aquesta nit

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que Madrid "no està en rebel·lia" i que complirà "totes les ordres" dictades pel govern espanyol "de manera estricta", tot i que avisa que anirà als tribunals. Aquest migdia, la Comunitat ha presentat recurs a l'Audiència Nacional contra l'ordre del Ministeri de Sanitat, però no ha demanat incloure mesures cautel·laríssimes i per tant les restriccions entraran en vigor aquesta mateixa nit.En el recurs, Ayuso considera que les mesures són "una invasió de competències" i fa referència també al "perjudici econòmic" que suposa el confinament perimetral de la capital espanyola i diverses ciutats de la Comunitat. Madrid sí que ha demanat mesures cautelars, però el tribunal encara trigàra uns dies en decidir si deixa en suspens les restriccions mentre estudia el recurs."Aquesta comunitat no està en rebel·lia, aquest govern no està en rebel·lia i complirà totes les ordres de manera estricta perquè no som com els seus socis independentistes. Això sí, anirem als tribunals novament com vam fer amb el canvi de fase", va manifestar aquest dijous en la intervenció en el Ple de l'Assemblea de Madrid, dirigint-se al PSOE. Ayuso afirma "defensar els interessos legítims dels madrilenys i que les mesures s'ajustin a la normativa, a la realitat, que siguin objectives i justes" perquè sinó es tornarà a aquestes "cues de la fam i de l'atur" que l'esquerra "multiplica per defecte".Així, el govern autonòmic acatarà l'ordre i les mesures acordades en el Consell Interterritorial han de ser publicades aquest divendres al Butlletí Oficial de la Comunitat de Madrid per a la seva entrada en vigor. Posteriorment, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) tindrà un termini de tres dies per ratificar o no.

