Sitges reinventa el festival de cinema per fer front a la pandèmia: més fantàstic i més segur

¿Medidas de seguridad para #Sitges2020? Entre todos lo haremos posible 😷 pic.twitter.com/U7jMfWqBoA — sitgesfestival (@sitgesfestival) October 2, 2020

El Festival de Sitges 2020 afrontarà la pandèmia de coronavirus amb una edició especial, única i preparada amb totes les mesures de seguretat. El certamen cinematogràfic apostarà per una prorgamació "innovadora" i un nou format híbrid "per arribar a tots els seus fans", ja sigui des de les habituals sales de cinema de la ciutat com a través d'una plataforma online. El director del certamen, Àngel Sala, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa i l'alcaldessa del municipi del Garraf, Aurora Carbonell, han explicat en roda de premsa tot el desplegament de mesures de seguretat que s'instaurarà en el festival. "La idea és reproduir la litúrgia d'un festival de cinema presencial. La plataforma té un geobloqueig al territori estatal i està acotada a les dates del certamen. Hi haurà un nombre limitat d'entrades", ha assegurat Mònica Garcia, directora de la Fundació Sitges.Álex de la Iglesia, Najwa Nimri, Mario Casas, Juanma Bajo Ulloa, Paco Plaza i altres personalitats del cinema seran convidats presencials a Sitges. Es projectaran unes 250 obres a les sales habituals del festival i 155 a través de la plataforma online. Aquest nou servei està reat pel departament professional del certamen: Sitges Industry Hub - Catalan Films & TV Online.La pel·lícula Malnazidos serà l'encarregada d'inaugurar la 53a edició el 8 d'octubre. Es tracta d'una de les obres del cinema espanyol amb més expectatives per aquesta tardor. La dirigeixen Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro, i gaudirà d'una trama que barrejaran la Guerra Civil espanyola i els zombis.L'oferta de la nova sala virtual de Sitges serà accessible des del 5 d'octubre (data d'inici de la prevenda) a través d'aquest enllaç. Les entrades virtuals podran fer-se efectives del 8 al 18 d'octubre, és a dir, durant les dates oficials del Festival presencial. D'acord amb la normativa vigent i seguint les directrius d'un protocol dissenyat específicament per a la 53a edició del Festival de Sitges per a la prevenció de la COVID-19, aquest any tots els seients seran numerats i preassignats.Aquesta novetat garanteix la màxima seguretat i comoditat dels espectadors. Sitges té permès un aforament màxim del 80%. Tanmateix, l'organització del Festival ha decidit situar per sota del 70% l'ocupació màxima a totes les sales, per tal d'agilitzar les entrades i sortides i evitar aglomeracions.El certament reconeixerà figures imprescindibles del cinema fantàstic com com David Lynch, Najwa Nimri, Paco Plaza, Manuel de Blas i Oriol Tarragó. Pel que fa a les esperades presentacions de pel·lícules, hi seran: Possessor Uncut de Brandon Cronenberg, Mandíbules de l'habitual Quentin Dupieux o Peninsula, la seqüela del film sobre zombies Train to Busan. S'hi suma l'apocalíptica She Dies Tomorrow de la realitzadora Amy Seimetz. Pel que fa a la producció nacional a més de la flamant inauguració amb Malnazidos, hi podrem trobar perles com Baby, el nou llargmetratge de Juanma Bajo Ulloa, la sessió especial de 30 monedas, la nova sèrie d'Álex de la Iglesia i l’estrena de No matarás, de David Victori, un thriller protagonitzat per Mario Casas El leitmotiv del certamen serà Les ombres de Caligari i girarà al voltant de la primera pel·lícula fantàstica de la història: El gabinet del Doctor Caligari. La cancel·lació de certàmens internacionals com Cannes o Sundance fan que Sitges pugui fer una passa endavant per a presentar films en exclusiva, celebrar premières mundials i capitalitzar, un any més, tot el gènere fantàstic. Bruce Lee i Stanley Kubrick seran dues peces clau del cinema que rebran homenatges en la 53a edició del festival.

