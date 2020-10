La Generalitat intervé la residència de Segur de Calafell per un brot de Covid-19

La Generalitat ha intervingut la residència Calafell Park de Segur de Calafell, on els darrers dies s'ha registrat un brot de Covid-19 amb 82 casos positius (62 treballadors i 20 residents). La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat va signar ahir dijous la resolució per actuar davant la situació sanitària i fixar que ara la gestió del centre l'assumeix la Fundació Privada Sociosanitària i Social Santa Tecla."Aquesta intervenció té l’objectiu principal de fer un pla d’actuació que garanteixi la viabilitat tècnica de la residència tant en aspectes sanitaris, com socials, organitzatius i de gestió de qualitat, a curt i mig termini", assenyala el Departament de Salut en un comunicat emès aquest divendres.Salut apunta que la Fundació Santa Tecla s'encarregarà de dotar el centre del personal necessari, alhora que mentre els treballadors actuals passaran a estar sota la seva direcció. Així i tot, l’aportació concreta de recursos humans estarà condicionada als resultats d’una auditoria integral inicial amb què es vol determinar l’estat de la residència.

