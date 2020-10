Un col·lectiu de Mossos exigeix que el cos no accepti les condecoracions del Ministeri de l'Interior

El col·lectiu Guilleries, que agrupa agents dels Mossos d'Esquadra partidaris de la independència, ha emès aquest divendres un comunicat en què exigeix que el cos no accepti les distincions que preveu concedir el Ministeri de l'Interior a 17 comandaments per la seva actuació en la resposta a les protestes de la sentència de l'1-O."Entenem que acceptar aquestes distincions seria un acte de traïdoria al poble al que ens devem i també a tot el cos al que pertanyem", diu Guilleries. Eduard Sallent, comissari en cap dels Mossos, i els alts comandaments Xavier Porcuna, Carles Anfruns, i el cap de la Brimo, Xavier Pastor, entre altres membres del cos, han de rebre la distinció durant la festa del patró de la Guàrdia Civil."Hem oblidat els atacs del CNP contra la ciutadania catalana i els múltiples actes d'enemistat contra els Mossos que han quedat impunes?", es pregunta el col·lectiu Guilleries, que lamenta que s'hagi tolerat la "usurpació" de la competència d'ordre públic -exclusiva dels Mossos- i s'hagi permès la presència de comandaments de la policia espanyola en òrgans de comandament.En aquest sentit, reclama no participar de la festivitat de la Guàrdia Civil quan es compleix un any de les amenaces de la Benemèrita, que va advertir que, arribat el cas, "ho tornaria a fer" (fent referència a la violència de l'1-O). "Comencem a estar farts de l'actuació de massa alts comandaments dels Mossos, que deteriora el prestigi que amb tant d'esforç ens hem guanyat", diu Guilleries.Per tot plegat, reclamen al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que "corregeixi aquesta preocupant deriva" i posi els Mossos "al servei del poble i contra els aparells repressors del neofeixista estat espanyol". El col·lectiu Guilleries reitera que els Mossos defensaran les institucions catalanes i vetllaran per garantir els drets i les llibertats dels ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor