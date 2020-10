El 57% de catalans prioritza ara la gestió dels serveis públics i només un 40% el procés

Una majoria de catalans reclama ara que el Govern se centri en la gestió de l'autogovern actual que no pas en mantenir el procés sobiranista. Així ho apunta l '"Enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques. 2020" del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), feta pública aquest divendres, segons la qual un 56,6% afirma que l'executiu prioritàriament "ha de gestionar els serveis públics que són competència seva", mentre que tan sols un 39,9% apunta que preferentment "ha de mirar de resoldre el problema polític entre Catalunya i Espanya".Unes preferències que s'han capgirat respecte l'enquesta de 2019, abans de la pandèmia, quan un 56% prioritzava el procés català i només un 36,8%, la gestió de l'autogovern. El sondeig arriba en un moment en què JxCat reclama que les properes eleccions, previstes pel 14 de febrer , esdevinguin un plebiscit sobre el mandat de l'1-O , malgrat que les enquestes es van fer entre el 7 i el 18 de setembre, abans de la inhabilitació de Quim Torra.De fet, només l'electorat de JxCat creu que la prioritat del Govern hauria de ser el conflicte polític (55%), mentre que el de la CUP està dividit entre aquesta opció (45,9%) i la gestió dels serveis públics (44,3%). El votant d'ERC, en canvi, prefereix centrar-se en els serveis públics (55,9%), igual que el de la resta de partits, els quals de forma més clara també aposten per aquesta opció, com el de Cs (64%), PSC (68%), comuns (75,2%) i PP (77,8%).En tot cas, el Govern no té una imatge positiva pel que fa a la capacitat de resoldre els problemes del país. Només un 2,3% creu que ho està fent, mentre que un 36,1% opina que sap com fer-ho però necessita temps, i un 58,5% afirma que no ho sap. En tot cas, aquest darrer percentatge ha caigut del 63% de l'enquesta de l'any passat.De nou, els votants de JxCat es queden sols defensant clarament les capacitats de l'executiu, ja que un 68,7% d'aquests opina que sap com resoldre'ls i necessita temps i un 6,1%, que ja ho està fent. En canvi, els electors d'ERC -l'altre partit que lidera la Generalitat- estan més dividits, amb un 48,2% que demana temps per al Govern, un 2,7% que creu que ja resol els problemes i un 47,4% que no confia en el seu rumb. Els votants de la resta de grups, en canvi, asseguren que l'executiu no sap com fer-ho, com els de la CUP (59%), PP (66,7%), comuns (72,3%), PSC (81,7%) i Cs (85,3%).Pel que fa a la gestió de la crisi del coronavirus per àmbits, només suspèn la tasca feta a les residències de gent gran, amb 4,12, mentre que aproven la feina feta a les escoles (5,2), la comunicació (5,29), l'atenció sanitària (6,05) i la protecció civil de bombers i Mossos (7,01). Les notes per electorats, però, varien molt, essent clarament més altes entre els votants de JxCat i ERC.En tot cas, la nota global de la gestió del Govern ha crescut lleugerament, del 4,46 al 4,78 i, tot i que la mitjana quedi per sota del 5, un 61,6% dels enquestats l'aproven. En canvi, només un 54,3% aprova la gestió del govern espanyol, la nota mitjana del qual cau del 4,65 al 4,36.Els àmbits en què l'executiu català obté millor nota són els ports i aeroports (6,06), el transport públic -exceptuant ferrocarril- (6,05), la política lingüística (5,79), la cultura (5,74) i l'educació pública (5,63), mentre que obté les pitjor en la reducció de la temporalitat en els contractes (3,8), l'habitatge (4,14), la lluita contra l'atur (4,22), la justícia (4,37) i l'estat de l'autogovern (4,56).Finalment, la gestió pública dels serveis públics guanya adeptes, ja que un 33,7% opina que, en mans privades, funcionen pitjor, el major percentatge de tota la sèrie històrica. Un 30,9% no hi noten diferència i només un 22% creu que van millor en mans privades. Igualment creix del 35,3% al 38,9% el percentatge que estaria disposat a pagar més impostos per millorar els serveis públics, tot i que encara són més els que mantindrien la fiscalitat igual (41,3%) i tan sols un 14,3% reclama abaixar tributs.

