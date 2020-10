El Carnaval de Torelló no tindrà rua per la Covid

Torelló celebrarà Carnaval de Terra Endins al febrer, però d'una manera diferent. Està previst que enguany no hi hagi rua per la situació derivada de la Covid. Les entitats organitzadores del Carnaval de Terra Endins i l’Ajuntament de Torelló tenen la voluntat d’adaptar la propera edició per poder seguir celebrant una festa adaptada a les restriccions sanitàries.Tot i que no hi haurà rua, s'ha treballat per fer una activitat que tam bé compti amb la complicitat de les colles carrossaires. Paral·lelament, també s’està replantejant el format de la resta d’actes com les Senyoretes i Homenots, el Pullassu o l’Enterrament de la Sardina. De fet, fins i tot, s’està pensant en activitats que es puguin seguir a través d’internet.Des del Carnaval s’està treballant en un format d’actes amb capacitat per adaptar-los a les casuístiques i a l’evolució de la pandèmia i que permetin controlar de forma segura els aforaments, expliquen. Per tant, sempre que la situació ho permeti, la voluntat de les parts implicades és celebrar la 43a edició. "Tot i la pandèmia, Torelló no deixarà de fer olor de Carnaval", remarquen en una nota.

