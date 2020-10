L'OMS, desconcertada per la situació epidèmica crítica a Espanya

María Neira, directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), ha reconegut que l'organisme fa setmanes que analitza la situació espanyola i els motius pels quals és el país d'Europa amb major incidència de la Covid-19, ja que encara no se sap què està fallant.Tal com ha explicat durant la seva intervenció a l'esmorzar informatiu telemàtic de Nova Economia Fòrum, Espanya és actualment el país amb les mesures "més restrictives", ja que, per exemple, l'ús de les mascaretes és obligatori, fins i tot en espais oberts, en comparació amb altres països en els quals les normes han sigut una mica "més relaxades" i la seva situació epidèmica ha sigut "millor".Neira també ha analitzat el comportament de la societat espanyola durant la pandèmia, assegurant que ni la transmissió intrafamiliar ni el comportament dels joves "justifica" l'elevada transmissió del coronavirus a Espanya. "És cert que hi ha hagut una relaxació dels joves i les festes, però això no justifica tota la situació en la qual es troba actualment el país, ja que a Itàlia els joves també han fet festes, a França o, fins i tot, a Suïssa", ha comentat.No obstant això, la dirigent de l'OMS ha subratllat la importància de millorar la conscienciació dels ciutadans espanyols, sobretot els joves, així com d'analitzar la situació de l'Atenció Primària, i els cribratges que allà es realitzen, amb la finalitat de detectar les debilitats que pugui tenir i "corregir-les"."També és necessari que es revisi el pla de detecció, rastreig de contactes, aïllament i quarantena i assegurar-nos que hi ha un seguiment d'aquests. Si falten rastrejadors s'haurà de posar rastrejadors, i si cal corregir alguna cosa, s'haurà de fer", ha emfatitzat.En aquest sentit, Neira ha assegurat que l'oficina de l'OMS a Europa té un contacte "molt regular" tant amb el ministre de Sanitat, Salvador Illa, com el director general del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.Ara bé, preguntada per les discrepàncies que a l'última setmana s'han evidenciat entre el Govern central i el de la Comunitat de Madrid sobre les mesures que s'ha de prendre per frenar la transmissió de coronavirus a la regió, la més afectada de tota Espanya, Neira no ha volgut pronunciar-se si bé ha reconegut que "no li agrada" despertar-se i veure que la premsa estrangera reflecteix a les seves portades aquest conflicte entre administracions."Ahir qualsevol altre diari internacional obria amb la notícia que a Espanya hi ha aquests desacords i això no és una cosa que un vulgui veure cada dia als diaris, ja que preferiria veure que Espanya és l'exemple de gestió", ha comentat, per avisar que l'OMS no té els "elements suficients per a jutjar i entendre les "dinàmiques internes" de les administracions.Tanmateix, Neira ha recordat que hi ha cinc pilars bàsics a la resposta contra la Covid-19 que han demostrat ser efectius per frenar l'expansió del virus: gestionar adequadament als pacients als hospitals i als serveis sanitaris; rentar-se freqüentment les mans; ventilar els espais tancats; donar instruccions "clares" als ciutadans per generar confiança a les mesures que s'apliquen; i tenir a persones expertes per interpretar les dades."Hem vist que podem tenir els sistemes epidèmics més sofisticats, les millors bases de dades, d'anàlisi, però que si no hi ha una ment intel·ligent darrere que ho analitzi no serveix per res prendre decisions, per aprendre, corregir i adaptar el que sigui necessari. Els sistemes de vigilància epidèmica serveixen si darrere compten amb una estratègia global ben dissenyada", ha asseverat Neira.A més, la directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient ha destacat la importància de cuidar als professionals sanitaris i dotar-los d'eines suficients per portar a terme el seu treball, així com oferir-los una adequada formació i unes bones condicions laborals. "Invertir en ells és una inversió molt eficaç", ha recalcat, per assegurar que un país serà "més o menys ric" en funció del que inverteix en investigació.Finalment, i preguntada pels avenços per la vacuna contra la Covid-19, Neira confia en el fet que aquest 2021 estigui disponible, ja que "mai" hi havia hagut "tanta voluntat política, de fons, de demanda de la població i de coordinació científica i solidaritat" com la que hi ha hagut fins ara.

