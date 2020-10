La clatellada del creador de «Chernobyl» a Ayuso: «No ha entès la sèrie»

Chernóbil nos demuestra como un sistema corrupto en manos del comunismo llevó la muerte y la destrucción por la ocultación.



Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. @IdiazAyuso a Más Madrid. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/HFsH5Ly2dX — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 1, 2020

It’s clear to me that she missed the point of the show. — Craig Mazin (@clmazin) October 1, 2020

Isabel Díaz Ayuso ha tornar a quedar en evidència. En aquesta ocasió, per algú inesperat com és el creador de la sèrie Chernobyl, Craig Mazin. La minisèrie d'HBO sobre la catàstrofe de Txernòbil explora (i trenca) els mites que es van construir arran del pànic nuclear.Així, aprofitant la sèrie, Ayuso va assegurar que "si hi ha alguna cosa que ens demostra és que el comunisme va portar a la mort i la destrucció. Txernòbil no va passar a la Comunitat de Madrid, va passar governada per vostès", indicava als diputats de Más Madrid.Un usuari de Twitter va respondre el vídeo citant Craig Mazin: "Has de veure això: la presidenta de dretes de la regió més afectada per coronavirus d'Europa, citant la teva sèrie a un partit de centre-esquerra per culpar-los del desastre de Txernòbil".El missatge ha arribat al creador de la sèrie, que ho ha tingut clar: "Està clar que no ha entès aquest punt de la sèrie", ha exclamat.

