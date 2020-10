Un testimoni de l'assassinat de Guillem Agulló trenca el silenci 27 anys després

L'estrena de la pel·lícula La mort de Guillem no només ha tornat a posar a sobre de la taula l'assassinat del jove antifeixista, sinó que ara també ha fet aparèixer un nou testimoni. Segons publica el diari CRÍTIC, es tracta d'una persona que s'amaga sota les sigles V.G.O i que assegura que va estar al carreró on van matar a Guillem Agulló la nit que es van produir els fets.Per aquell temps explica que ell tenia 20 anys i que després de l'assassinat, mai va declarar davant del jutge ni va ser interrogat per la policia. “Va ser una agressió, ell no s’hi va tornar. No vaig veure que Guillem portés cap puny americà. Per mi el que havia passat era molt clar: el va apunyalar gent feixista”, diu en declaracions a CRÍTIC.A l'entrevista argumenta que fins ara, 27 anys després, no s'havia atrevit a trencar el silenci perquè va ser un fet "traumàtic". Diu que en un principi es pensava que era una baralla com qualsevol altra i que tampoc va creure que la seva declaració anés a canviar alguna cosa en el judici. Ara, després d'haver vist la pel·lícula i com ha avançat el tema assegura que "si tot hagués passat ara, segurament hauria sigut diferent". També reconeix haver-se sentit "culpable" en alguna ocasió pel fet de no haver parlat.