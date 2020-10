​Bon Preu entra al mercat de l'electricitat i comercialitzarà energia 100% verda

La directora comercial de Bon Preu, Anna Font i Tanyà Foto: ACN

Una instal·lació de plaques solars a la coberta del magatzem logístic de Bon Preu a Hostalets de Balenyà. Foto: ACN

El grup Bon Preu ha decidit fer un pas endavant per diversificar la seva activitat i, en una entrevista a l'ACN, ha anunciat que entra al mercat de l'electricitat com a comercialitzadora d'energia 100% verda. "La raó de ser de Bon Preu és donar resposta a les necessitats quotidianes de la població: l'alimentació és quotidiana, la gasolina és quotidiana i l'electricitat també ho és", assegura Anna Font i Tanyà, directora comercial de l'empresa. Des del grup creuen que poden fer-se un lloc al mercat de les comercialitzadores elèctriques com a "companyia més petita, àgil i transparent" en contraposició a les empreses "grans, opaques i allunyades del client". El 5 d'octubre arrenca la campanya promocional de BonpreuEsclat Energia.El grup empresarial Bon Preu, amb seu a les Masies de Voltregà, inicia una nova activitat comercial amb l'objectiu de "posar a l'abast dels clients un seguit de productes i serveis essencials de consum quotidià". Es tracta de BonpreuEsclat Energia, la comercialitzadora d'energia elèctrica de Bon Preu que farà arribar electricitat a les llars i empreses. La directora comercial de la companyia, Anna Font i Tanyà, ha explicat en una entrevista a l'ACN que, amb aquest nou projecte, Bon Preu estarà present "en el dia a dia del client, no només a través de l'alimentació i les benzineres, sinó també amb l'energia domèstica".BonpreuEsclat Energia serà una comercialitzadora d'energia elèctrica, però en cap cas produirà energia. "No tenim cap central elèctrica que produeixi energia, nosaltres venim del món del comerç i, per tant, el que fem és comercialitzar i portar l'electricitat a les llars o empreses", especifica Font. Tota l'energia que comercialitzarà Bon Preu serà cent per cent verda i estarà certificada per donar una garantia al client. Aquesta energia tant podrà ser hidràulica, com eòlica o solar.Segons explica Font, la Covid-19 no ha afectat els plans de l'empresa i el llançament de la nova activitat comercial es fa segons les dates que havien previst inicialment. Tot i que com a comercialitzadora podrien vendre energia a tot l'Estat, d'entrada se centraran en el mercat català.Amb la liberalització del mercat elèctric, es va produir un boom de les comercialitzadores d'energia independents i, actualment, n'hi ha unes 300 arreu de l'Estat. Les comercialitzadores són els agents que dins del sistema elèctric fan d'intermediari entre la distribuïdora i el client final. Font creu que en el tema de l'energia es produeix una situació similar a la de les benzineres. "Quan vam llançar EsclatOil fa 25 anys hi havia grans empreses amb unes dinàmiques molt opaques i concentrades en elles mateixes". Per això, creu que, en el sector de l'energia, "ens hi podem fer un forat, igual com vam fer amb el negoci de les benzineres".La directora comercial de l'empresa assegura que volen ser "molt transparents i propers" i "posar les necessitats del client al centre". Font creu que "podem donar una alternativa a allò que actualment hi ha al mercat i diferenciar-nos-hi".Bon Preu té clar que per ser competitiu han d'ajustar-se molt en la política de preus i, de fet, Font assegura que "sortirem amb un dels preus més barats del mercat". A més, la companyia ha establert un seguit de promocions als supermercats i benzineres.D'entrada, BonpreuEsclat Energia sortirà amb sis plans diferents, entre les quals també n'hi ha un de dirigit a aquelles persones que ja es generen energia elèctrica a casa. Font explica que un dels motius que fan que puguin oferir preus tant ajustats és que "no tenim grans infraestructures i, per tant, no carreguem aquesta motxilla de persones i infraestructures que tenen altres empreses".Fa anys que l'aposta de Bon Preu per les energies renovables és ferma i, de fet, ja compten amb una trentena de grans instal·lacions fotovoltaiques als seus centres de treball i supermercats. En concret, aquestes plaques ja produeixen entre un 20 i un 30% de l'energia que necessiten els supermercats per funcionar. En el cas del magatzem logístic que l'empresa té a Hostalets de Balenyà i que compta amb una superfície de 23.000 metres quadrats, cada dia durant dues hores funciona únicament amb l'energia produïda per les plaques solars que hi ha instal·lades a la coberta.Font ha explicat que la idea de la companyia és anar incrementant progressivament aquestes instal·lacions fotovoltaiques, ja que considera que és "net, eficient i més econòmic". A més, recentment l'empresa també ha començat a instal·lar algunes electrolineres –punts de recàrrega per a vehicles elèctrics-. "Tenim clar que el sector de la mobilitat està canviant i tots plegats hem de ser més responsables i conscients de les coses que fem i de l'impacte que tenen", ha reblat Font.El grup Bon Preu va tancar l'exercici fiscal del 2019 amb una facturació de 1.492 milions d'euros. Bon Preu compta amb 130 supermercats, 59 hipermercats Esclat i 54 gasolineres, tots a Catalunya.

