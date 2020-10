L'OMS troba «irònic» que Trump s'hagi infectat

La directora del Departament de Salut Pública i Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha comentat "l'irònic" que és que el president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania Trump, hagin donat positiu de Covid-19, donat l'esceptisme que sempre ha mostrat cap a aquesta malaltia, tot i que li ha desitjat que es recuperi "l'abans possible"."No volem que ningú s'infecti però sembla una mica irònic que hagi sigut així. Seguirem amb interès la seva evolució i esperem que es recuperi l'abans possible", ha afirmat Neira durant la seva intervenció a l'esmorzar informatiu telemàtic de Nova Economia Fòrum.No obstant això, la dirigent de l'OMS ha comentat que el fet que Trump i la seva dona s'hagin infectat millorarà l'empatia cap als pacients. "En l'àmbit humà l'afectarà no només per ell mateix sinó per les persones més properes", ha recalcat.Així mateix, Neira ha esperat que a escala política pugui servir perquè els Estats Units no deixi finalment de formar part dels 193 països que conformen l'OMS. "Queda un any, però esperem poder continuar comptant amb ells, com ho hem fet fins ara", ha finalitzat dient.

