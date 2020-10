Repunt del risc de rebrot i dels contagis a Catalunya

Catalunya ha declarat 1.773 nous casos confirmats per PCR en les darreres 24 hores, segons les darreres dades del Departament de Salut després de solucionar l'error que hi ha hagut amb la primera actualització del recompte. En un primer moment no s'havia declarat cap positiu per PCR, xifra que ara ja està esmenada.El total de positius confirmats des de l'inici de la pandèmia és de 167.376 amb totes les proves, el que suposa un increment de 1.964 nous casos respecte al balanç de dijous.Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.385 persones per coronavirus a Catalunya, 17 més que en el balanç de fa 24 hores. D'altra banda, el risc de rebrot puja tres punts i se situa en 159,82. Fa 24 hores era de 156,44. La velocitat de contagi puja lleugerament, de 0,91 a 0,92. Els ingressats als hospitals baixen en 14 persones i ara són 786, dels quals 157 estan a l'UCI, nou més que fa 24 hores.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor