Ayuso va demanar ajuda a Piqué en el moment més crític de la pandèmia

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va recórrer a Gerard Piqué perquè l'ajudés a desbloquejar la compra de material sanitari de la Xina durant els pitjors mesos de la pandèmia. Segons informa la Cadena SER , Ayuso va mantenir una conversació amb el jugador blaugrana demanant-li ajuda per aconseguir el material que escassejava en aquells moments.Segons explica l'emissora, una de les operacions en les quals Piqué hauria participat va ser la compra massiva de mascaretes per a tots els madrilenys que es van repartir de manera gratuïta a les farmàcies. Un total de 14 unitats que van costar 32 milions d'euros.Els contactes de Piqué amb el mercat asiàtic provenen de la seva empresa Kosmos que, arran de l'acord signat amb el govern regional i l'ajuntament de la ciutat, organitza des de fa dos anys a Madrid la Copa Davis de Tennis. Segons explica Piqué a la Cadena SER, el seu paper en l'obtenció de material va consistir a posar en contacte el govern madrileny amb els treballadors que coneixien bé el mercat asiàtic i organitzar el seu trasllat a Espanya amb vols xàrter. Per l'ajuda prestada, assegura que no va rebre cap mena de compensació econòmica.a Madrid organitza la Copa

