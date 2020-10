La pel·lícula sobre l'assassinat de Guillem Agulló s'estrena avui a TV3, À Punt i IB3

Volem donar les gràcies a totes les persones que, finalment, han fet possible aquest rodatge malgrat les pors i els atacs. Perquè tenir por i cuidar-nos és de valentes.



Amb amor, l'equip de La Lluita Continua. pic.twitter.com/s0L4MOyVN9 — La Lluita Continua (@Lluita_Continua) December 21, 2019

Han hagut de passar 27 anys perquè l'assassinat de Guillem Agulló, el dol per la mort i les amenaces rebudes per la seva família hagin arribat al cinema. Entre els mesos de novembre i desembre del 2019 es va rodar La mort de Guillem, el film documental que es va estrenar fa uns dies al Festival de Cine de Màlaga.Ara, la pel·lícula arriba aquest divendres a la televisió. Ho farà de manera simultània a À Punt, TV3 e IB3, en horari de màxima audiència, uns minuts després de les 10 del vespre.Dirigida barceloní Carlos Marqués-Marcet, la pel·lícula reprodueix l'assassinat d'Agulló a mans de Pedro Cuevas, l'autor confés de l'homicidi, i el judici posterior celebrat el 1995, així com les conseqüències socials i familiars que va comportar. La mort de Guillem forma part del projecte La lluita continua, que també inclou el llibre Guillem de Núria Cadenes La campanya, per tant, vol tenir un impacte social i polític. Els seus objectius van des de promoure la memòria de Guillem Agulló i denunciar la impunitat de l'extrema dreta durant els darrers 40 anys al país, a reivindicar la històrica lluita antifeixista en terres catalanes i alertar sobre l'auge de nous discursos xenòfobs i racistes que darrerament han aparegut al debat polític i social de la societat.Yanni Collado és el jove actor que dona vida a Agulló i prové dels moviments socials de la ciutat de Burjassot, d'on també era el protagonista de la història. És el primer cop que es posava al davant d'una càmera per rodar i ho ha fet rodejat d'altres intèrprets professionals així com de debutants. "Pel fet de ser de València, coneixes aquesta història", assegurava Collado el desembre passat.Un cop acabat el rodatge, l'actor es mostrava satisfet i desmuntava els dubtes que ell mateix havia tingut sobre si podria fer d'una figura com Agulló. S'expressava així: "Va ser un honor, ja que quan fas coses així t'estàs jugant el cap, però val la pena".L'equip de La Lluita Continua també va patir atacs i es va veure assenyalat durant el rodatge. Tot i això, no ho van fer públic fins que ja l'havien acabat. Així doncs, el 21 de desembre del 2019, a través de les seves xarxes socials i del seu perfil de Verkami , els responsables del projecte van denunciar l'atac feixista rebut durant el rodatge mitjançant un comunicat.Carlos Marqués-Marcet, director i guionista de la trilogia 10.000 km, Tierra firme i Els dies que vindran, que exploraven les relacions de parella i la intimitat, aborda aquest cop la mort i el dol en un cas tan popular com l'assassinat d'Agulló: "La perspectiva ha estat fixar-nos en la quotidianitat, com aquella casa que estava plena de xivarri de cop i volta estava en silenci".La idea de Marqués-Marcet és aconseguir plasmar com és el procés de perdre un fill i com això reconfigura tota la família, no només és acceptar que el fill no hi és, sinó que la família és una altra. "Estic interessat en la construcció de les coses, com s'arriba a tenir la imatge que es té d'Agulló", explicava el jove barceloní.La trajectòria de Marqués-Marcet com a director inclou vuit curtmetratges, dos documentals, quatre pel·lícules i una sèrie, als quals se sumarà La mort de Guillem un cop estrenada aquest dilluns. Pel que fa a moments destacats de la seva curta carrera, el director ha estat guardonat dues vegades amb la Biznaga de Oro del Festival de Màlaga, el premi Goya 2015 a millor director novell i un premi Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana per 10.000 km.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor