La dona de Mainat el va estafar dues setmanes després d'intentar assassinar-lo

Angela Dobrowolski, la dona de Josep Maria Mainat, va estafar 4.100 euros al seu exmarit dues setmanes després d'intentar assassinar-lo. La dona va falsificar la firma del productor televisiu i exmembre de La Trinca en dos talons que va acabar cobrant. Un cop descobert l'engany, els Mossos la van detenir el 21 de setembre, segons informa La Vanguardia. El jutjat d'instrucció 32 de Barcelona ha acabat resolent el cas decretant-ne la llibertat. En paral·lel està a punt de finalitzar la investigació sobre si Dobrowolski va intentar assassinar a Mainat amb la intenció d'evitar el divorci i aconseguir una herència multimilionària. Dues setmanes abans de l'estafa dels talons, els Mossos ja havien detingut la dona després de trobar indicis que va intentar matar al seu marit diabètic administrant-li insulina mentre dormia. Fet que el va fer entrar en coma. En aquest cas el jutge va deixar-la en llibertat amb càrrecs i investigada per intent d'assassinat amb traïdoria, i amb l'obligació de presentar-se a firmar al jutjat cada setmana.L'estafa dels talons se situa després d'haver-se divorciat de Mainat. Dobrowlski va agafar el talonari del productor i va firmar dos talons posant la seva germana com a beneficiària, per així tapar l'engany. En total va retirar 4.100 euros: 2.900 euros en un, i en l'antre 1.200 euros. Els Mossos van veure que la denúncia de Mainat contra Dobrowlski era versemblant quan van comprovar que en el moment en què es van treure els diners del banc la germana estava ingressada a l'hospital.

