Donald i Melania Trump donen positiu de Covid-19

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El president dels Estats Units, Donald Trump, i la seva dona, Melania Trump, han donat positiu a les proves de Covid. Ell mateix ho ha anunciat a Twitter.La notícia és una sacsejada per a les eleccions presidencials dels Estats Units, que se celebraran d’aquí 32 dies. El dirigent ha quedat confinat a la Casa Blanca i ara està per veure com reorganitzarà la seva agenda de cara a la campanya electoral . El pròxim debat amb Joe Biden està previst d'aquí a 15 dies.“Jo i la meva dona hem donat positiu per Covid-19. Començarem la nostra quarantena i el procés de recuperació immediatament. Ens ens sortirem junts”, ha piulat Trump tan sols fa uns minuts.Hores abans el president nord-americà ja va publicar a les seves xarxes socials que començaria una quarentena al costat de la seva esposa, després de fer-se públic que Hicks havia donat positiu després de tornar de Minnesota, on Trump va celebrar un míting després del debat electoral del dimarts contra Joe Biden."Ha donat positiu, m'acabo d'assabentar. Ella és una treballadora incansable. Usa mascareta moltes vegades però ha donat positiu", va dir Trump el dijous durant una entrevista per a FOX News.En aquell viatge, Hicks va ser part de l'equip de campanya que va pujar a l'avió presidencial al costat d'altres persones de confiança de Trump, Jared Kushner, Dan Scavino i Nicholas Luna, cap dels quals, apunta la cadena CNN, no usava mascareta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor