Vimbodí i Poblet declara Felip VI persona non grata amb els vots d'ERC i l'abstenció de JxCat

Vimbodí declara Felip VI persona non grata amb els vots @Esquerra_ERC Lamentem l'abstenció de @JuntsXCat.

El rebuig a què el monarca que va avalar la violència policial de l'1-O torni al nostre poble hauria de ser total. pic.twitter.com/yeZnefXdNV — ERC Vimbodí (@EVimbodi) October 1, 2020

Vimbodí i Poblet ha declarat Felip VI persona non grata amb els vots d'ERC i l'abstenció de JxCat. Ho ha fet amb una moció registrada pels republicans en què declaren persona non grata el monarca i "qualsevol altre representant de la monarquia espanyola en tant que representant d'un Estat que impedeix el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya".La moció també demana que el consistori eviti participar en qualsevol acció que suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia. Tot plegat, després que al juliol els Reis visitessin el monestir de Poblet enmig de diverses protestes.En una piulada a Twitter , els republicans -que tenen dos regidors- lamenten el sentit de vot dels cinc regidors de JxCat, ja que consideren que el rebuig a què el monarca torni a Vimbodí i Poblet hauria de ser "total".ERC ja va demanar la dimissió de l'alcalde, de JxCat, per dir que la visita de Felip VI al juliol resultava "indiferent" als veïns del poble.

