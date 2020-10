Barricades i càrregues al centre de Barcelona en el tercer aniversari de l'1-O

Enfrontaments a la ronda Universitat Foto: Ricard Novell

🔴 EN DIRECTE | Els Mossos baixen dels vehicles per perseguir manifestants. Barricades enceses a les travessies de ronda Universitat



📸 @andreumerinohttps://t.co/Uvzz09cfAm pic.twitter.com/lJBUvqNR8G — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2020

🔴 ÚLTIMA HORA | EN DIRECTE | Càrregues dels Mossos a la ronda Universitat. Corredisses dels manifestants i carrusels dels furgons de la policia



📸 @andreumerinohttps://t.co/Uvzz09cfAm pic.twitter.com/aOXrzXPe1P — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2020

Imatges de diputats independentistes carregades pels CDR Foto: Ricard Novell

La pancarta dels CDR Foto: Ricard Novell

🔴 EN DIRECTE | Els @CDRCatOficial "sentencien" els diputats independentistes per "menystenir" la sobirania del Parlament i no implementar la DUI



Han llançat fotografies dels diputats de JxCat, ERC i CUP a les portes de Palau



📸 @andreumerino https://t.co/Uvzz09cfAm pic.twitter.com/JZItiJFjbG — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2020

🔴 EN DIRECTE | La concentració dels @CDRCatOficial es desplaça a la prefectura de la policia nacional espanyola a la via Laietana. Càntics d'"Urquinaona, ho tornarem a fer" i "1 d'octubre, ni oblit ni perdó"



📸 @andreumerino https://t.co/Uvzz09cfAm pic.twitter.com/nz7wtiqz5c — NacióDigital (@naciodigital) October 1, 2020

El fort dispositiu policial dels Mossos a Via Laietana Foto: Ricard Novell

Un nou aniversari de l'1 d'octubre acaba amb càrregues i barricades en flames al centre de Barcelona. Manifestants convocats pels CDR han cremat diversos contenidors a la zona de la ronda Universitat i de la Plaça Catalunya als voltants de dos quarts de nou de la nit. Centenars de persones havien estat convocades pels CDR en un acte a la plaça de Sant Jaume. En finalitzar-lo han passat per Via Laietana, on s'hi han trobat un fort dispositiu dels Mossos.Després han caminat fins a plaça Urquinaona i la plaça de Catalunya, on han començat a crear barricades i a calar-hi foc. És llavors quan han actuat els Mossos amb una única càrrega, a l'altura de la ronda Universitat. Els manifestants s'han dispersat i la policia catalana ha acabat de dissoldre'l's amb la tècnica dels carrusels. El balanç de detinguts a primera hora de la nit és de 4 persones: 3 a Barcelona i 1 a Girona.Retrets contra els partits independentistes a les portes del Palau de la Generalitat. Els CDR han celebrat el tercer aniversari del referèndum de l'1 d'octubre amb una concentració aquest dijous al vespre a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Centenars de persones han exigit al Govern la implementació del "mandat" del referèndum d'independència. "Vam votar i vam guanyar" ha estat el lema de la convocatòria promoguda pels comitès.Els CDR "han sentenciat" els diputats independentistes en un "judici popular" per "menystenir" la sobirania del Parlament i no implementar la declaració d'independència. Un cop acabat el simulacre de "judici popular" han llançat fotografies dels diputats de JxCat, ERC i CUP a les portes del Palau de la Generalitat. Antiavalots dels Mossos han preparat un fort dispositiu per protegir l'edifici del Govern i el de la comissaria de la policia espanyola. Cap allà s'hi han dirigit els manifestants després de l'actuació a Sant Jaume.Sense incidents i amb càntics per rememorar l'1 d'octubre, la declaració unilateral d'independència -a més de retrets als partits independentistes-, els manifestants s'han situat a les portes de la comissaria de Via Laietana. Blindada pels Mossos, la concentració s'ha anat diluint amb el pas del temps.La protesta s'ha produït després que els comitès convoquessin el passat dilluns una mobilització per rebutjar la inhabilitació del ja expresident de la Generalitat, Quim Torra. Part dels CDR del Barcelonès, a més, aposten per una estratègia de "confrontació al carrer" sostinguda en el temps.

