El Barça s'enfrontarà a la Juventus, el Dinamo de Kíev i el Ferencváros a la Champions

The official result of the #UCLdraw! 🤩



Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

El Futbol Club Barcelona ja coneix els seus rivals als quals s'enfrontarà en el grup G de la Champions de la temporada 2020/21. L'atzar ha volgut que els blaugrana, que formaven part del bombo 2, s'enfrontin a la Juventus, el Dinamo de Kíev i el Ferencváros.D'aquesta manera, la competició que arrenca el 20 d'octubre tindrà l'al·licient de tornar a veure un duel entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo, com en tantes ocasions havia passat en els clàssics de l'última dècada. L'argentí s'ha quedat a la força al club, però ha assegurat que el seu compromís es manté intacte i que "el millor està per venir". A més, també hi haurà el morbo d'enfrontar Pjanic i Arthur, jugadors intercanviats entre els dos clubs aquest estiu.Deixant de banda la Juventus, un dels grans d'Europa, els altres dos rivals no han de suposar un gran mal de cap per a l'equip de Koeman, que necessita passar pàgina després de la humiliació del 2-8 contra el Bayern. Així, el Barça es trobarà amb el Dinamo de Kíev i el Ferencváros hongarès, que la temporada passada es va enfrontar a l'Espanyol en Europa League.Per la seva banda, el Reial Madrid haurà de jugar contra el Xakhtar Donetsk, l'Inter de Milà i el Borussia Mönchengladbach per poder classificar-se per als vuitens de final, ronda en la qual va quedar fora la temporada passada a mans del Manchester City.Els altres representants de la Lliga, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, han tingut un sorteig relativament còmode. Els madrilenys s'enfrontaran al Bayern de Munic i els andalusos al Chelsea, però els altres dos rivals dels seus grups són dèbils. El "grup de la mort" és l'H, amb el PSG, el Manchester United i el Leipzig junts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor