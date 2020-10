Crida des dels CDR a una mobilització continuada de l'independentisme

La mobilització d'aquest dijous a la plaça de Sant Jaume de Barcelona amb motiu del tercer aniversari de l'1-O no serà l'última que convoquin en les pròximes setmanes els Comitès en Defensa de la República (CDR). Almenys aquesta és la intenció de part dels comitès del Barcelonès, que fan una crida al conjunt de l'independentisme per a una mobilització sostinguda en el temps, més enllà de la commemoració de dates assenyalades."És important que els agents mobilitzadors del país tirin endavant, no només Òmnium i l'ANC sinó tot l'independentisme", demanen les fonts consultades per. Són els mateixos comitès del Barcelonès que aposten per obrir una via de "confrontació al carrer" i que van donar per obert aquest full de ruta amb la mobilització convocada a la capital el dia de la inhabilitació del president inhabilitat Quim Torra.Aquell dia la intenció d'aquests CDR era manifestar-se davant la Fiscalia i llançar allà els caps de porc que van acabar tirant als antiavalots dels Mossos d'Esquadra que blindaven la seu del ministeri fiscal i la delegació del govern espanyol. Un cop frustrat l'objectiu inicial, la concentració va decidir espontàniament anar fins al Parlament. "Valorem positivament l'acció. Veiem que la gent té ganes d'estar al carrer". Sobre els caps de porc, les fonts dels CDR asseguren que "entomen" les crítiques rebudes però insisteixen que l'acció era necessària.Els caps de porc també van aparèixer l'endemà, el 29 de setembre, quan membres dels CDR en van deixar a les portes del Ministeri de Justícia, a Madrid. Les fonts consultades asseguren que no descarten noves accions a la capital espanyola.Entre els 28 comitès del Barcelonès, una quinzena estan decidits a optar per aquesta via de mobilització sostinguda. Segons asseguren, l'objectiu és traslladar al carrer la seva reivindicació política principal: "El nostre missatge és que cal respectar el mandat de l'1-O i aixecar la suspensió de la declaració d'independència". "Volem ser proactius", apunten.La lectura del context que fa aquest grup dels CDR del Barcelonès -que no té capacitat de decisió sobre tots els altres- és que en el darrer any les mobilitzacions dels comitès han anat a remolc, sobretot, de sentències judicials dels tribunals espanyols. La setmana de protestes després de la sentència del judici dels presos polítics n'és el millor exemple.Ara, tenen l'objectiu de mantenir una mobilització sostinguda en el temps i amb la voluntat de no condicionar-la a factors externs. Amb tot, les primeres convocatòries han estat després de la inhabilitació de Torra i amb motiu de la commemoració de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor