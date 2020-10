Barcelona Global planteja un peatge urbà d'accés a la ciutat

Segons han explicat la presidenta de l'associació, Aurora Catà; el conseller delegat, Mateu Hernández, i el president del RACC la proposta parteix d'un document elaborat aquest estiu per una seixantena de membres de Barcelona Global i en què subratlla el consens en regular les entrades i sortides a la ciutat.



Hernández ha insistit que es tracta d'una qüestió que "cal abordar" i no ha volgut entrar en el detall de quina quantitat caldria pagar per entrar a Barcelona, sinó, de moment, fixar-se amb les experiències similars en d'altres ciutats del món. A banda, ha apuntat els pàrquings al centre i les zones blaves i verdes com un dels altres àmbits on actuar per regular l'accés a la capital catalana.

Barcelona Global ha plantejat aquest dijous la implantació a llarg termini d'un peatge urbà d'accés a Barcelona per als vehicles, en la línia d'altres capitals com Copenhaguen, Oslo i Londres, davant la finalització al llarg dels pròxims mesos de les concessions de les autopistes.Segons ha apuntat el conseller delegat de Barcelona Global, Mateu Hernández, aquesta circumstància pot tenir efecte en les entrades i sortides a Barcelona, on habitualment hi ha mig milió de desplaçaments diaris. Per això, ha proposat posar aquesta mesura sobre la taula, que també podria tenir efecte sobre l'aparcament, que complementaria la Zona de Baixes Emissions, ja vigent i que, ha dit, és un instrument més enfocat a la regulació de la contaminació.

