La Fiscalia demana al Suprem que no admeti a tràmit la querella d'Òmnium contra Joan Carles I

La Fiscalia ha demanat al Tribunal Suprem que no admeti a tràmit la querella d'Òmnium Cultural contra Joan Carles I per presumptes delictes de suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres.El ministeri públic s'oposa a l'admissió de la querella perquè els presumptes actes irregulars que l'entitat atribueix a l'exmonarca s'haurien comès abans de l'abdicació, quan era inviolable. "La Constitució reconeix la inviolabilitat personal absoluta del rei en el seu article 56, que no és susceptible de matisació, excepció o exclusió, ja que aleshores no seria una inviolabilitat personal", diu l'informe fet públic aquest dijous. A més, considera que els "hipotètics delictes" haurien prescrit.Per això, la Fiscalia del Suprem sosté que la querella s'ha d'inadmetre i cal arxivar les actuacions. El ministeri públic recorda que el Suprem ja va arxivar les actuacions d'una querella que van presentar Izquierda Unida i el PCE pels mateixos fets adduint la inviolabilitat del monarca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor