Condemnats a presó permanent revisable per assassinar a cops un nen de dos anys a Elx

La Secció Setena de l'Audiència Provincial d'Alacant ha condemnat a presó permanent revisable a la parella acusada d'assassinar el 2018 a un nen de dos anys, fill de la processada, en aplicació del veredicte d'un jurat popular que els va declarar culpable a ell de pallisses i d'estrangular a l'infant, mentre que ella no ho va impedir.La magistrada que va dirigir aquest judici amb jurat el passat mes de setembre imposa als dos acusats -a ell com a autor directe i a ella com a autora per omissió- presó permanent revisable pel delicte d'assassinat i tres anys de presó pel delicte de maltractaments habituals.Així mateix, els condemna a indemnitzar conjuntament i solidàriament amb 150.000 euros al pare biològic de l'infant i amb 70.000 a l'àvia paterna, en concepte de danys morals. També hauran de pagar prop de 7.000 euros a la Conselleria de Sanitat per l'atenció mèdica prestada al menor.