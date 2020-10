El Congrés investigarà l'espionatge a Bárcenas

El Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dijous la creació d'una comissió d'investigació sobre el cas Kitchen de presumpte espionatge pagat amb fons de l'Estat per tapar el finançament il·legal del PP. La proposta de PSOE i Unides Podem ha comptat amb els vots favorables d'ERC, Cs, JxCat, PNB, EH Bildu, la CUP, BNG, Més País i Compromís. El PP hi ha votat en contra mentre que Vox i Coalició Canària s'han abstingut.La diputada dels populars Ana Vázquez Blanco ha carregat contra el govern espanyol i ha acusat els partits de la coalició de voler investigar el govern de Mariano Rajoy "per tapar el desgovern actual" i la "nefasta gestió" de la crisi del coronavirus.Segons el PP, l'executiu utilitza la cambra baixa "per controlar a l'oposició". Vázquez Blanco ha desvinculat el cas de l'actual PP i ha reclamat deixar el 'cas Kitchen' en mans dels tribunals. "No som nosaltres els jutges", ha dit, i ha demanat respecte a la presumpció d'innocència.El diputat del PSOE Felipe Sicilia ha argumentat que cal investigar si el PP va utilitzar el Ministeri de l'Interior per "tapar deu anys de corrupció generalitzada" i ha instat els populars a "demostrar que no són una trama" sinó que "són un partit polític". "Deixin de justificar la corrupció", ha demanat.El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha reclamat al PP que "deixi d'utilitzar les institucions per fer oposició al govern d'Espanya" i ha afirmat que el líder dels populars, Pablo Casado, hauria de comparèixer a la comissió.Davant les acusacions del PP per presumpta corrupció de Podem, Echenique ha criticat que el PP fa servir un "argumentari fals". "La diferència entre el seu partit i el meu és que vostès tenen un munt de gent a la presó i que totes les denúncies falses contra la meva formació han estat arxivades", ha dit.El diputat de Cs, Edmundo Bal, ha criticat la corrupció no només del PP sinó també la que presumptament afecta Unides Podem. Els grups independentistes i sobiranistes també han votat a favor de la comissió. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha afirmat que el PP no és un partit polític sinó "una maquinària de corrupció" i ha opinat que tenen una "enorme distorsió del que és ser patriota".La diputada de JxCat Míriam Nogueras ha assegurat que el PP és el "partit més corrupte d'Europa" però també ha criticat el PSOE, a qui ha acusat de contribuir al joc de tapar-se "les vergonyes mútuament". La diputada ha recordat que els socialistes es van oposar a investigar la vinculació de Felipe González amb els GAL. El diputat de la CUP Albert Botran ha recordat "que brut pot arribar a ser l'exercici del poder a l'Estat espanyol".La diputada de Vox Macarena Olona ha justificat l'abstenció perquè considera que el govern espanyol no té "legitimitat moral" per demanar-la i ho fa amb l'únic objectiu d'atacar el PP. Olona ha dit que Vox aprofitarà la comissió per defensar les forces policials.Després de la bronca sessió de control de dimecres al Congrés, la presidenta de la cambra baixa, Meritxell Batet, ha hagut de demanar silenci en reiterades ocasions durant el debat d'aquest dijous. A banda, tant ERC, com JxCat i la CUP han iniciat les seves intervencions amb una menció al tercer aniversari del referèndum de l'1-O i han tornat a censurar l'actuació policial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor