Laura Borràs es postula com a candidata efectiva del partit de Puigdemont

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, s'ha postulat obertament per ser la candidata efectiva de Junts. Ho ha fet en una entrevista al Huffington Post , en el qual s'ha expressat en aquests termes: "Si la militància de Junts ho decideix, seré candidata de Junts". L'afirmació l'ha fet quan falten dos dies per al congrés per culminar l'organització del partit, que dissabte aprovarà les bases per a les primàries per triar el cap de llista."Si hi ha primàries, em presentaré. I aleshores la militància decidirà qui vol que la representi", explica a l'entrevista. Preguntada per si té el vistiplau de Carles Puigdemont i de Quim Torra per fer aquest pas, Borràs argumenta que "no són necessàries benediccions" i que ella està "a disposició". De fet, subratlla que per a ella seria un "orgull" ser la candidata. La dirigent al Congrés no és l'única que aspira a exercir aquest rol. En la cursa també s'hi situen els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró i Ramon Tremosa.Durant l'entrevista, Borràs admet que li "pesa" la investigació del Tribunal Suprem que recau sobre ella per la seva gestió al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes però assegura que té la "consciència tranquil·la" perquè és "prospectiva" i té darrere una "motivació política".La dirigent també posa en dubte quina serà l'estratègia d'ERC a les pròximes eleccions o i defensa que la del seu partit serà "inequívocament independentista". A més, també dona per amortitzada la taula de diàleg amb la Moncloa un cop Quim Torra ha estat inhabilitat. "A ningú se li acudiria pensar que si la mesa que havia de presidir per la part espanyola el president del govern no hi és, es mantingui", assegura. Afegeix que és "mal anomenada mesa de diàleg" perquè "no hi ha ni mesa ni diàleg". Simplement, diu, és una "pastanaga", una mena d'"ham" per a la investidura en el que no hi va caure el seu partit.

