Els presos polítics, més aïllats que mai per la Covid i les traves del Suprem

Els presos polítics fa setmanes que es troben en una de les situacions més dures que han hagut d'entomar des que van entrar a la presó. La crisi del coronavirus, combinada amb les maniobres del Tribunal Suprem i la pressió de la Fiscalia, han fet que els líders de l'1-O hagin d'estar a la presó en condicions pràcticament de doble confinament. Si a principis d'any van aconseguir escapar-se dels tentacles de la sala de Manuel Marchena, des de l'agost els presos tornen a estar en un règim de segon grau molt més dur que la principi, amb trobades limitades amb les famílies per la Covid-19, sense possibilitat d'accedir a l'article 100.2 i pendents d'una resolució sobre el tercer grau que el Suprem no té cap pressa per abordar (i que probablement tombarà, arribat el moment).Dels nous presos polítics, Carme Forcadell i Dolors Bassa continuen amb el tercer grau en vigor. El jutjat de vigilància penitenciària va descartar suspendre, com sí que va fer un altre jutjat en el cas dels presos homes. A Lledoners, la situació de cada pres és diferent: Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull ja poden accedir a permisos ordinaris perquè han complert una quarta part de la condemna. Rull, de fet, ha superat aquesta barrera aquest divendres . El fet de sortir de permís, però, té conseqüències, perquè un cop tornen a la presó han de fer aïllament i passar uns dies pràcticament sense sortir de la cel·la i sols. Oriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva hauran d'esperar fins l'any vinent per poder sortir de permís, i fonts republicanes confien que Junqueras arribi a temps per participar a la campanya electoral.

