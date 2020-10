L'independentisme escenifica unitat a l'acte d'Òmnium per l'1-O

Dirigents de l'independentisme polític i social han escenificat unitat en el tercer aniversari de l'1 d'octubre amb una fotografia conjunta al Passeig Lluís Companys de Barcelona, davant un dels punts de votació del referèndum català. A l'acte, organitzat per Òmnium Cultural, han participat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès; el president inhabilitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; i representants dels partits com ara Marta Vilalta, secretària general adjunta d'ERC, o la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.Després de l'acte, en què també han participat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie; i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri; als parlaments dels representants polítics i socials s'han visibilitzat els accents diferents amb què els dirigents de l'independentisme commemoren l'efemèride. Per a la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, "l'objectiu és culminar el camí cap a la República" i la recepta per a encarar aquesta fita és "ser-ne més i més forts" i la via del diàleg. "Tot allò que propicïi seure i concretar el dret a l'autodeterminació i l'amnistia serà positiu, ha reblat.Per la seva banda, la cupaire Natàlia Sànchez ha reivindicat la votació de l'1-O com "un motor de futur i no una mirada del passat" i ha reclamat al moviment independentista que superi la "desorientació". Antoni Castellà, de Demòcrates, ha reclamat l'aixecament de la declaració d'independència després de les eleccions.Pel que fa a les entitats, Paluzie ha defensat es voti una declaració d'independència efectiva si els partits independentistes superen el 50% dels vots, una idea en la línia del missatge llançat per Carles Puigdemont i Quim Torra a l'acte que ha celebrat Junts aquest dijous a Cornellà de Terri en què han apostat per què el resultat de l'1-O tingui "efectes reals" si els partits que aposten per la secessió obtenen més de la meitat dels sufragis.

