El Benvinguts a Pagès es reinventa i proposa un cap de setmana foodie sense sortir de casa

, la gran festa de la pagesia catalana, s'ha hagut de reiventar i convida a passar un cap de setmana foodie sense moure’s del sofà, descobrint els aliments que es produeixen a casa nostra i donant-ne a conèixer tots els secrets.El programa d’activitats, que enguany tindran lloc íntegrament a les xarxes socials, compta per als dies 3 i 4 d'octubre amb una àmplia oferta de propostes per als amants de la cuina i la gastronomia: tastos de productes, receptes, converses amb productors, etc.Dissabte, per exemple, s’ensenyarà com cuinar unes torradetes de recuit d’ovella, un entrepà de carbassa i tires de xai, o unes galtes de vedella Bruna dels Pirineus. També hi haurà propostes centrades en productes com l’espirulina, una alga de moda entre els grans xefs, l’oli d’oliva ecològic, la sidra empordanesa, la mel o les avellanes del Camp de Tarragona. Els aficionats a fer pa a casa podran aprendre’n de la mà d’un productor de cereals i farines i els amants del vi tindran al seu abast productors de primer nivell com Perinet, del Priorat.La carn de proximitat serà protagonista de diferents activitats de diumenge, amb una conversa amb un productor de vedella, bou i pollastre o una classe de cuina amb la Fundació Alícia, que ensenyarà a fer uns farcells d’hamburguesa de bou. Aquells a qui els agrada experimentar tindran dues activitats molt especials: un taller per aprendre a fer cervesa artesana ecològica i un altre per aprendre com s’elaboren els formatges artesans, adreçat al públic familiar. També hi haurà lloc per la cuina del Priorat, a càrrec de l’hostal Sport de Falset, o per conèixer de prop la fruita que es produeix a les Terres de l’Ebre com les taronges, les clementines o les cireres.Benvinguts a pagès s’ha adaptat a la situació excepcional provocada per la Covid-19 i per això les activitats s’han traslladat a les xarxes socials, mantenint l’essència del projecte que des dels seus inicis treballa per donar a conèixer i posar en valor l’origen dels productes que consumim cada dia i que es produeixen arreu del país.Tota la informació d’aquesta edició està recollida a la pàgina web benvingutsapages.cat. Les activitats es podran veure als perfils dei seguir a través de l’etiqueta #eBaP.Una altra de les coses que es podrà fer al llarg de tot el cap de setmana serà omplir el rebost amb productes de proximitat, directament dels seus productors. D’aquesta manera, el Benvinguts a Pagès també es converteix en un estímul per a la digitalització de les explotacions agrícoles, ramaderes i pesqueres del país, que fan un pas endavant per vendre els seus productes a través d’Internet.Els pagesos i pageses inscrits a Benvinguts a Pagès disposen de l’acreditació de venda de proximitat emesa pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.Tot i que l’edició d’enguany és virtual, es mantenen a disposició del públic les rutes de cap de setmana o d’una jornada arreu del país amb els productors i productores de fil conductor per fer de manera individual quan es desitgi. Els itineraris Costa Brava, Paisatges Barcelona, Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l’Ebre, Terres de Lleida i Pirineus ofereixen durant tot l’any recorreguts que uneixen gastronomia, territori, paisatge, història i patrimoni. A través de la pàgina web benvingutsapages.cat es poden consultar els detalls de les rutes.Benvinguts a Pagès és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, en una actuació coordinada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de Prodeca, i del Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana de Turisme. Col·laboren al projecte la Fundació Alícia, els Consells Comarcals, Consorcis i Oficines de Turisme i altres entitats i associacions que treballen per la revalorització i la promoció del sector.

