Les quarantenes a les escoles passen a ser de deu dies

El Departament de Salut ha fet canvis en el protocol de quarantenes. Fins ara eren de 14 dies en contactes estrets i grups estables, però ara passaran a ser de deu dies. Això també té incidència en l'àmbit escolar, perquè a partir d'ara les quarantenes que tinguin lloc als centres educatius seran d'un període de deu dies. Respecte a les quarantenes iniciades abans de l’entrada en vigor del nou document, els centres avisaran a les famílies que els infants podran reprendre l'activitat presencial un cop hagin passat els deu dies. Tot i el canvi de dies de quarantena, les autoritzacions de confinament signades per les famílies al seu dia continuen sent vàlides.Segons ha informat el Departament d'Educació, els professionals que es trobin en confinament sense baixa mèdica també es reincorporaran als centres educatius un cop transcorreguts aquests deu dies, conjuntament amb la resta del grup estable de convivència. Els que tinguin una baixa mèdica prescrita inicialment per 14 dies, que hagin estat substituïts en el seu lloc de treball al centre educatiu, s’incorporaran un cop acabi aquesta baixa mèdica, moment en què també finalitzarà del nomenament del seu substitut.L'actualització del protocol de Salut estableix que en cas de sospita d'un cas a l'escola, els menors del grup de convivència mantindran l'activitat escolar a l'espera dels resultats de la PCR, sense barrejar-se amb la resta de grups del centre. Si les proves realitzades són negatives, els infants i tutors del grup continuaran amb normalitat les seves activitats, i l'alumne es podrà incorporar quan els símptomes hagin cedit i després de 24 hores sense febre. En cas positiu, s’establirà la quarantena de 10 dies del grup i tutor, i s'indicarà la prova PCR al propi centre o en altres punts específics segons indiquin els equips d’atenció primària.

